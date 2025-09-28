Per la prima volta, il Festival della Scienza, un evento libero e inclusivo nonché un punto di riferimento per la comunità scientifica, ci ha richiesto di non partecipare alle attività già programmate per l’edizione di ottobre. Un gruppo formato da docenti e accademici ha promosso una petizione che chiede l’esclusione di Leonardo spa tra gli sponsor del Festival, nonostante la nostra azienda abbia da anni supportato e contribuito in modo convinto al loro programma.

Questa volta, tuttavia, riteniamo necessario sospendere le nostre iniziative a causa di un’associazione errata, grave e nociva per molteplici ragioni, prima fra tutte perché formulata senza conoscere la reale situazione.

È quanto dichiara una nota diffusa dall’Ufficio Stampa di Fondazione Leonardo ETS, che respinge con fermezza le accuse secondo cui Leonardo starebbe vendendo armi a Israele.