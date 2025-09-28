Ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in As e di Ilva in As sono pervenute dieci offerte per l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva.

Tra queste, due riguardano l’acquisto dell’intero complesso industriale: si tratta di Bedrock Industries e della cordata composta da Flacks Group insieme a Steel Business Europe. Le restanti otto offerte sono relative a singoli asset aziendali e includono proposte da parte di Renexia (gruppo Toto), Industrie Metalli Cardinale (IMC), Marcegaglia, una cordata Marcegaglia + Sideralba, CAR Srl, una cordata formata da Marcegaglia + Profilmec + Eusider, oltre alle offerte di Eusider e Trans Isole.

I commissari hanno inoltre precisato che a queste proposte si aggiunge un’ulteriore offerta presentata da un soggetto politico, la quale però non risponde ai criteri richiesti dal bando di gara.

Nella nota ufficiale si sottolinea che, sebbene la scadenza per la presentazione non sia tassativa, eventuali nuove offerte successive saranno considerate solo a condizione che presentino condizioni particolarmente vantaggiose per la procedura in corso.

I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in As – Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli – e di Ilva in As – Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi – si riservano un adeguato periodo di tempo per approfondire l’analisi di tutte le offerte ricevute.

In particolare, i commissari valuteranno con attenzione gli aspetti riguardanti l’occupazione, i piani di decarbonizzazione e l’entità degli investimenti previsti. L’obiettivo è garantire uno sviluppo sostenibile degli impianti e la massima tutela dei lavoratori coinvolti.