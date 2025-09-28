ETS S.p.A., società di ingegneria attiva nella progettazione di infrastrutture, ha comunicato l’aggiudicazione di una gara del valore complessivo di 4,49 milioni di euro (oltre oneri previdenziali e IVA) per la progettazione del nuovo Centro Specialistico per le Malattie Neuromuscolari presso il Policlinico di Bari. L’appalto, indetto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, è stato vinto da un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) guidato da ETS, che partecipa con una quota del 26% delle prestazioni, pari a 1,17 milioni di euro. Il bando sarà finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

Il progetto e il cronoprogramma

L’intervento prevede la progettazione di un nuovo centro specialistico di II livello per la Regione Puglia, dedicato a patologie complesse come SLA, SMA e altre malattie neuromuscolari rare. I lavori includeranno la ristrutturazione del padiglione Chini e l’adeguamento del padiglione Balestrazzi, con l’obiettivo di concentrare in un’unica sede i percorsi assistenziali multidisciplinari per i pazienti. Il cronoprogramma prevede due fasi principali:

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), della durata di 6 mesi. Il Progetto Esecutivo (PE), che richiederà ulteriori 2 mesi.

Sulla base di queste scadenze, il progetto esecutivo sarà pronto nella seconda metà del 2026 per l’avvio dei lavori.

Le parole del Presidente Donato Romano

L’Ing. Donato Romano, Presidente di ETS, ha commentato l’aggiudicazione: “Siamo onorati di avere l’opportunità di contribuire alla realizzazione di una struttura che avrà una funzione fondamentale per tutti i pazienti e i loro famigliari. La nostra squadra lavorerà per consentire al nuovo Centro Specialistico per le Malattie Neuromuscolari del Policlinico di Bari di fornire servizi sanitari di alta qualità in un ambiente sicuro e all’avanguardia”.

Esperienza consolidata nel settore sanitario

L’azienda ETS vanta una lunga esperienza nella progettazione di strutture ospedaliere. Tra i progetti più importanti completati figura l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per cui ETS ha gestito la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, oltre alla Direzione Lavori e al coordinamento della sicurezza. Tra i progetti in corso, la società è impegnata nella progettazione e Direzione Lavori del nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto e nell’ampliamento dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Udine.