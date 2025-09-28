A distanza di due anni dall’ultimo avvistamento, le due orche Port e Starboard sono tornate nelle acque di Mossel Bay, in Sudafrica, dove hanno ripreso la caccia agli squali adottando tattiche predatorie specifiche.

Secondo gli esperti, il ritorno dei due esemplari maschi non è casuale, ma il risultato di una strategia e di precisi spostamenti che saranno oggetto di indagini future per una migliore comprensione. Queste informazioni giungono dal Centro Studi Squali di Massa Marittima, che ogni anno organizza spedizioni nella zona.

Allertati dagli operatori della Marine Dynamics, un team dedicato allo studio, alla conservazione e alla tutela dell’ambiente marino di Gansbaai (Sudafrica), i ricercatori del Centro, già presenti nell’area, sono intervenuti e hanno documentato la presenza e le attività delle due orche.

Port e Starboard furono filmate per la prima volta nel giugno 2023, suscitando grande interesse tra biologi marini ed esperti grazie a un attacco congiunto a un grosso squalo bianco. In questa occasione, invece, è stato osservato un nuovo attacco rivolto a una diversa specie di squali locali, probabilmente Carcharhinus brachyurus (squali bronzei) o forse Notorynchus cepedianus (squalo manzo), entrambe specie particolarmente vulnerabili a causa della pesca intensiva e dell’inquinamento.

Il biologo marino Primo Micarelli, del Centro Studi Squali, afferma che il ritorno dei due esemplari dopo due anni di assenza evidenzia quanto ancora poco si conosca sul loro comportamento migratorio, dato che sin dal 2017 Port e Starboard attaccano diverse specie di squali, prediligendo in particolare gli squali bianchi.

Lo studioso sottolinea inoltre che predare un’altra specie comporta un aumento del rischio di danni ecologici all’ecosistema marino causati da questa coppia di maschi.

Sarà pertanto cruciale condurre ulteriori ricerche per approfondire il comportamento e le rotte migratorie di Port e Starboard, al fine di meglio comprendere il loro impatto sulla biodiversità marina locale.