Il bilancio annuale della Danieli & C. Officine Meccaniche SpA relativo al periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 evidenzia un utile netto di 220,1 milioni di euro, con una diminuzione del 7% rispetto all’anno precedente. I ricavi si attestano a 4,2 miliardi di euro, in calo del 3%, mentre il risultato operativo si è incrementato del 37%, raggiungendo i 303 milioni. Il margine operativo lordo (Ebitda) ha registrato un miglioramento del 12%, salendo a 437,8 milioni di euro, con una redditività che assicura la capacità finanziaria necessaria a coprire gli investimenti effettuati e le significative spese in ricerca e sviluppo sostenute nel corso dell’esercizio.

Il patrimonio netto totale è aumentato del 5%, arrivando a 2,7 miliardi di euro, mentre la posizione finanziaria netta adjusted ha raggiunto i 689 milioni, migliorando del 4%. Si rileva una leggera diminuzione del personale, che conta 10.009 dipendenti (-3%), e del portafoglio ordini, che scende a 5.384 unità rispetto alle 5.751 dell’esercizio precedente.

All’interno del gruppo, il rapporto tra margini e fatturato per il settore Plant Making viene considerato buono. Al contrario, il comparto Steel Making ha registrato nel 2024/2025 una perdita con margini ridotti e giudicati insoddisfacenti, nonostante una ripresa positiva della redditività nei primi mesi dell’esercizio 2025/2026.

Particolarmente apprezzate sono le tecnologie innovative sviluppate dalla Danieli, tra cui il sistema di laminazione diretta Direct Rolling (DUE e MI.DA.) e il forno Digimelter, destinato a sostituire gradualmente il tradizionale forno elettrico. Questi avanzamenti tecnici stanno ottenendo un crescente successo sul mercato internazionale, tanto da spingere i concorrenti ad adottare tecnologie simili e ad abbandonare le proprie.

Le performance di entrambi i settori – Plant Making (ingegneria e costruzione impianti) e Steel Making (produzione di acciai speciali) – insieme al mantenimento di un portafoglio ordini a livelli soddisfacenti, consentono di prevedere risultati positivi per il gruppo anche nell’esercizio successivo, con l’obiettivo di migliorare i risultati registrati nel 2024/2025.

Per quanto riguarda l’utile netto, è atteso un miglioramento nel bilancio 2025/2026.