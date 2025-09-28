Il 29 settembre si celebra la Giornata mondiale del cuore, un’occasione per riportare l’attenzione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che in Italia rappresentano la prima causa di decesso, con circa il 31% di tutti i decessi. La consapevolezza dei rischi e la loro misurazione sono fondamentali per la riduzione della mortalità associata.

La prevenzione come arma principale

“La prevenzione è la prima arma, forse la più importante, per mantenere in salute il proprio cuore e per contrastare l’insorgenza e la progressione delle malattie cardiovascolari che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro Paese. È però doveroso ricordare che l’80% delle malattie cardiovascolari sono prevenibili semplicemente adottando stili di vita corretti e mantenendo sotto controllo alcuni fattori di rischio modificabili come ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, sedentarietà, fumo e abuso di alcol” ha sottolineato Massimo Grimaldi, presidente Anmco e direttore della Cardiologia dell’ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA).

Grimaldi ha poi aggiunto: “È dunque fondamentale ricordare ai cittadini l’importanza di un’alimentazione sana (ricca di frutta, verdura, cereali integrali, pesce e povera di zuccheri e grassi saturi) e di un’attività fisica regolare. I cardiologi Anmco sono da sempre impegnati in prima linea nella prevenzione cardiovascolare promuovendo diverse attività di screening e di sensibilizzazione poiché educare i cittadini in questo senso significa non solo salvare molte vite ma anche prevenire o posticipare l’insorgenza delle malattie guadagnando in termini di qualità e di quantità di vita per gli italiani. Anche la ricerca, fiore all’occhiello di Anmco, ha fatto negli ultimi anni grandi passi in avanti grazie alla raccolta sul campo di una enorme mole di dati che forniscono dati preziosi sul trattamento delle patologie cardiovascolari in Italia e consentono di ottimizzare il percorso di diagnosi e cura in ambito cardiovascolare”.

“Non perdere il battito” e la connessione con la salute mentale

Domenico Gabrielli, presidente Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, ha spiegato il tema della giornata di quest’anno: “Quest’anno il tema della Giornata mondiale del cuore è ‘Non perdere il battito’, l’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, incoraggiando l’adozione di abitudini salutari. Stili di vita scorretti, quali la sedentarietà e scarsa attività fisica, il tabagismo, il consumo eccessivo di alcol e alimentazione squilibrata favoriscono la comparsa di importanti fattori di rischio intermedi quali ipertensione arteriosa, dislipidemie, diabete mellito, sovrappeso e obesità che è bene riconoscere precocemente e monitorare con l’aiuto del medico curante. I controlli di alcuni parametri diventano ancora più importanti se si è già affetti da malattie cardiovascolari, ed è sempre indispensabile adottare stili di vita salutari, effettuare i controlli nei tempi indicati ed assumere i farmaci prescritti, laddove necessario, secondo le modalità stabilite dal proprio medico curante”.

Gabrielli ha poi messo in luce un altro aspetto cruciale, emerso dal recente congresso della Società europea di cardiologia a Madrid: “Circa una persona su 3 con malattie cardiovascolari presenta anche un disturbo di salute mentale come depressione, ansia, disturbo da stress post traumatico, stress o isolamento. I pazienti dopo una diagnosi di malattia cardiovascolare presentano alto tasso di disturbi mentali e questo impatta molto sia sul percorso terapeutico che sulla prognosi del paziente stesso. È noto, infatti, che le patologie cardiache hanno un impatto negativo sulla salute mentale così come i disturbi dell’umore e malattie psichiatriche aumentano il rischio cardiovascolare; ciascuna condizione accresce il rischio dell’altra e quando coesistono gli esiti a lungo termine peggiorano sensibilmente. Questa interazione è clinicamente rilevante, incide su diagnosi, aderenza, prognosi e costi, ma resta spesso sottostimata nei percorsi cardiologici tradizionali”.