Il mercato delle assicurazioni per animali da compagnia è in rapida espansione, con una crescita significativa che lo porterà a raggiungere un valore di 6,40 miliardi di dollari nel 2025, segnando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 14,0%. Il trend positivo, che ha visto il mercato valere 5,62 miliardi di dollari nel 2024, è destinato a proseguire, con proiezioni che lo stimano a 10,67 miliardi di dollari entro il 2029, con un CAGR del 13,6%. Lo dice un report di The Business Research Company.

I motori della domanda: dal welfare alla prevenzione

A trainare la domanda sono diversi fattori, tra cui l’aumento delle adozioni, una maggiore consapevolezza sulla salute degli animali, e i crescenti costi delle cure veterinarie. Un elemento chiave è l’accresciuta importanza del benessere degli animali da compagnia. Il pubblico è sempre più sensibile al tema, e l’assicurazione rende le cure veterinarie più accessibili, riducendo il rischio di rinvii o abbandoni delle terapie. La prova di questo trend è il dato della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) che ha rilevato come il 23% dei proprietari di animali nel 2023 si sentisse a disagio nel nutrire i propri animali domestici, in aumento rispetto al 19% del 2022.

Le tendenze future: dal digitale alla telemedicina

Il futuro del settore sarà caratterizzato da importanti evoluzioni tecnologiche. Le piattaforme di integrazione per la telemedicina sono una tendenza emergente, che permette ai proprietari di animali di interagire virtualmente con i veterinari e di accedere a dati sanitari in tempo reale. Un esempio è la collaborazione, iniziata a gennaio 2024, tra Petco Health and Wellness Company e Nationwide Pet Insurance, che ha portato al lancio di un’offerta congiunta. Questa partnership integra l’assicurazione con la rete veterinaria di Petco, fornendo sconti, strumenti digitali e un percorso di cura fluido sia online che di persona. Altre tendenze includono lo sviluppo di dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute degli animali e l’introduzione di piani assicurativi personalizzati per animali rari.

Chi guida il mercato e quali segmenti sono in crescita

I principali attori del mercato includono giganti del settore come State Farm Mutual Automobile Insurance Company, MetLife Pet Insurance, Liberty Mutual Insurance Group e Trupanion Inc.. Il mercato è segmentato per copertura (Accidenti e Malattia, Benessere e Cura Preventiva), per specie (Cani, Gatti, Uccelli, Pesci, Altre specie), per provider (Pubblico, Privato) e per canale di distribuzione (Agenti Indipendenti, Scrittori Diretti, Broker, Aggregatori Online). A livello geografico, il Nord America è il leader di mercato per il 2025, ma l’Asia-Pacifico è la regione che si prevede avrà la crescita più rapida nel periodo di previsione.