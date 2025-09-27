«Con Eugenio andiamo a conquistare la Toscana». I dubbi su Giani come candidato governatore appaiono ormai un ricordo lontano. Elly Schlein, di passaggio a Siena per sostenere la campagna elettorale del candidato della coalizione di centrosinistra, ricorda i risultati positivi della giunta uscente e carica la folla: «Siamo qui per creare anche in Toscana le condizioni ideali per avviare un’attività imprenditoriale e per trovare un lavoro dignitoso e stimolante, soprattutto per i giovani. Forza Eugenio Giani: siamo compatti al suo fianco e siamo felici che la maggioranza si sia ampliata rispetto a quella già in carica».

Nonostante la pioggia poco dopo il suo arrivo, oltre 200 persone hanno seguito il suo intervento. Impossibile non affrontare uno dei temi più attuali: i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). «Naturalmente, siamo contrari», sottolinea la segretaria del PD.

Eugenio Giani conferma la posizione: «Non voglio che in Toscana vengano istituiti questi luoghi impropri di detenzione, soprattutto senza personale preparato. Prima devono essere riformati, devono diventare strutture adeguate, poi se ne potrà discutere. In questo momento non voglio che la nostra regione venga vista come un luogo di “punizione” per mandare qui strutture che altrove hanno dimostrato di essere centri integrati problematici».

Il tema del Mps e le visioni divergenti

Segue il tema del Monte dei Paschi di Siena (Mps), nel quale emergono differenze di opinione tra Schlein e Giani. La leader del PD ricorda la battaglia portata avanti nel 2020 per evitare che la banca venisse assorbita da un’altra entità. «Se in quel dicembre 2020 non fossimo intervenuti a Roma dicendo “Il Monte dei Paschi non si deve incorporare in un altro gruppo”, oggi probabilmente saremmo tutti parte di Unicredit. Ma grazie a quella reazione, quel desiderio di riscatto, il Monte è riuscito a mantenere la sua identità».

Questa interpretazione sottolinea l’importanza di preservare le istituzioni creditizie locali, simbolo di radicamento territoriale e sviluppo economico regionale. La discussione sul futuro di Mps rappresenta un nodo cruciale anche per l’occupazione e la stabilità finanziaria di Toscana.

Elly Schlein ha quindi tracciato un quadro di impegno per sostenere politiche economiche favorevoli ai giovani, focalizzate sulla creazione di lavoro e sulla valorizzazione delle imprese locali, in coerenza con gli obiettivi della coalizione di centrosinistra.