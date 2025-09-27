Mobilità sostenibile, energie rinnovabili, stop al consumo di suolo, lotta contro inceneritori e discariche. Legambiente ha presentato la propria agenda politica con un appello rivolto a tutti i partiti, convocandoli a un incontro in presenza a Padova, presso la Casa della Rampa, il primo evento ufficiale nel contesto della campagna elettorale regionale. Nessuna formazione si è sottratta, a partire dal centrodestra. Tra i primi ad arrivare il candidato designato del centrodestra, il leghista Alberto Stefani, e il coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, che si sono presentati con largo anticipo, seguiti poco dopo dal candidato del centrosinistra, Giovanni Manildo.

De Carlo ha commentato riguardo al confronto sul candidato del centrodestra: “Oggi (ieri, ndr) c’era sicuramente un candidato in sala, Manildo. Presto, questione di pochi giorni, il nostro nome sarà ufficializzato. Poi lavoreremo uniti per il bene dei veneti”. Questa è stata la sola battuta sulle trattative interne al centrodestra, mentre il focus principale dell’incontro riguardava le tematiche ambientali.

Il presidente di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro, ha introdotto così il dibattito: “I prossimi cinque anni saranno cruciali. Il documento che presentiamo oggi, Veneto 2030: la Bussola di Legambiente, non ha scopo di denuncia ma propone indicazioni concrete”. Tra le priorità segnala l’eliminazione progressiva dei combustibili fossili, la riduzione del consumo di suolo e la lotta all’inquinamento, con particolare attenzione a Pfas e all’area di Porto Marghera. Inoltre, sono stati evidenziati i temi della mobilità sostenibile e della conversione industriale, con un approccio pragmatico e concreto, senza estremismi.

L’impegno politico sulle questioni ambientali

Le proposte di Legambiente hanno ottenuto un immediato riscontro tra i rappresentanti politici presenti. Partiti come Azione, Movimento 5 Stelle, UDC e Alleanza Verdi Sinistra hanno manifestato pieno sostegno alle richieste e alle posizioni ambientaliste dell’associazione.

Erika Baldin, già componente del Parlamento per due mandati, ha affermato:

“Questi sono i temi che sostengo da sempre e che continuerò a portare avanti con determinazione”.

Fratelli d’Italia: una linea unitaria, Forza Italia si allontana

Fratelli d’Italia ha confermato l’intenzione di mantenere un approccio coerente e unitario su temi ambientali e di sviluppo sostenibile. Allo stesso tempo, è emerso un distacco da parte di Forza Italia, in particolare riguardo alla questione del nucleare, che rappresenta un punto di divergenza all’interno della coalizione di centrodestra.

Questa differenziazione nasce dal fatto che Forza Italia non condivide l’idea di riprendere un percorso di sviluppo nucleare, mentre altri attori politici lo considerano una possibile soluzione per la transizione energetica.

Il dibattito sul nucleare e l’energia del futuro

Il tema del nucleare, infatti, rappresenta uno dei più dibattuti a livello regionale e nazionale nel contesto della transizione energetica. Alcuni partiti propongono il rilancio delle centrali nucleari come soluzione per garantire energia pulita e affidabile, mentre altri si mostrano contrari per motivi legati alla sicurezza e all’impatto ambientale.

La posizione di Legambiente è orientata a promuovere energie rinnovabili e a superare gradualmente le fonti fossili, mantenendo invece una ferma opposizione all’espansione del nucleare sul territorio.

Nel complesso, il confronto politico regionale appare concentrato su come bilanciare esigenze di crescita economica, tutela ambientale e sicurezza energetica, in un quadro di sostenibilità a lungo termine.

Consigliera regionale M5S ha sollevato un punto di divergenza con la collega di Forza Italia a Palazzo Ferro Fini, Elisa Venturini: «Sul nucleare, FI, con il proprio ministro, ha una sua posizione, ma sempre nel confronto».

Per quanto riguarda invece gli PFAS, il Veneto ha raggiunto un’intesa con Legambiente: «Siamo stati i primi in Italia a intervenire concretamente su questo fronte».

La road map ambientale

«L’ambiente deve essere considerato un tema pre-politico — ha spiegato Stefani —, riguarda tutti e rappresenta una responsabilità sinergica e collettiva, per usare un concetto di Spinoza. La Bussola indica un cammino, una direzione corretta da seguire».

La sua proposta si articola intorno a una road map strutturata: «Innovazione e trasporto pubblico incentivato, da finanziare prontamente; non si tratta soltanto di imporre divieti, ma di stimolare cambiamenti attraverso incentivi positivi».

Manildo ha sottolineato l’importanza di agire con «saggezza, forza e determinazione» nella transizione ecologica: «Occorrono interventi per garantire la sicurezza idraulica, la rigenerazione urbana e un piano strategico per gli insediamenti logistici», ha precisato. «Inoltre, per quanto riguarda la mobilità, è necessario ripensare il sistema ferroviario metropolitano integrandolo efficacemente con i trasporti locali».

De Carlo ha evidenziato l’urgenza di non frammentarsi sulle questioni ambientali: «Su suolo e acqua è in gioco il futuro di tutti. Le buone pratiche devono essere portate a livello istituzionale e sistematizzate».