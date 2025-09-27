L’imprenditore Riccardo Illy ha evidenziato come con l’amministrazione di Donald Trump nulla sia mai definitivo, descrivendo una situazione in continua evoluzione: “Cambia idea ogni giorno, perciò dobbiamo essere pronti anche ad ulteriori cambiamenti”.

Queste riflessioni sono state condivise durante un incontro al Caffè San Marco, in cui Illy ha commentato le recenti tensioni legate all’improvviso incremento dei dazi doganali. A riguardo del progetto del Polo del Gusto, di cui è presidente, Illy ha precisato che finora non ci sono state conseguenze significative sulla quantità delle esportazioni.

“Nel nostro gruppo abbiamo una società a Londra che commercializza anche negli Stati Uniti, dove i dazi sono al 10% e sembrano essere stati in qualche modo assorbiti”, ha spiegato. Tuttavia, ha mostrato maggiore preoccupazione per le imprese italiane che esportano verso gli Stati Uniti e affrontano tariffe più elevate, affermando:

Riccardo Illy said:

“Temo che non sarà così semplice per loro assorbire questi costi più alti.”