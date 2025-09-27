In un contesto segnato da divisioni profonde, diventa fondamentale promuovere il confronto, stimolare il dialogo e consolidare una visione condivisa. Questo processo può avvenire solo coinvolgendo attivamente la base e, possibilmente, ampliandola. Questi sono gli obiettivi dell’Open Day del Partito Democratico che si terrà oggi, sabato 27 settembre, presso la sede di Bolzano in piazza Domenicani, come ha sottolineato il vicesegretario provinciale Juri Andriollo.

Juri Andriollo ha spiegato:

«Vogliamo affrontare i temi di maggiore interesse per i cittadini e riteniamo che il modo migliore per farlo sia invitarli al dibattito. Oggi ci troviamo in un mondo diviso e segnato da posizioni politiche sempre più estreme. In questo incontro, con il sostegno delle nostre rappresentanze locali – sia in città sia in Comuni come Egna, Merano e Laives – proveremo a ridefinire le priorità attraverso un confronto sereno e costruttivo, tracciando un percorso che ci unisca in vista dei prossimi appuntamenti elettorali».

Questa visione a lungo termine è in continuità con le direttive della leadership nazionale del partito. Oltre alle attività di tesseramento e allo scambio di idee con i rappresentanti degli enti territoriali dell’Alto Adige, l’evento vedrà la partecipazione di consiglieri comunali e del segretario provinciale Carlo Bettio. Nel pomeriggio sarà inoltre presente il deputato Gianni Cuperlo, già candidato alla segreteria nazionale e presidente del Partito Democratico tra il 2013 e il 2014.

Dialogo con Gianni Cuperlo e le prospettive dell’opposizione

Dalle 18, in piazza della Parrocchia 24, Gianni Cuperlo discuterà insieme a Luisa Gnecchi per delineare il ruolo dell’opposizione più efficace e l’alternativa politica più valida alle maggioranze di centrodestra presenti a livello locale — dal Governo nazionale alla Provincia, dal Comune di Bolzano a diversi altri centri in Alto Adige.

Stefano Fattor, capogruppo del PD nel consiglio comunale di Bolzano, ha commentato:

«Questa è la situazione politica attuale. Per noi sarà un momento per mettere in luce le esigenze del territorio che, dopo le ultime elezioni comunali, rischiano di venire trascurate. Tra le questioni più urgenti c’è il tema delle acciaierie, oltre ad una problematica ormai radicata: un’amministrazione comunale fortemente influenzata dalla SVP, che a livello provinciale domina dossier decisivi come urbanistica e mobilità».

Il rappresentante ha inoltre sottolineato l’importanza di affrontare tematiche sociali cruciali quali la carenza di abitazioni, la diminuzione demografica e i problemi del sistema sanitario pubblico, che i cittadini vivono quotidianamente.