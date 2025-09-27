Dal 1° ottobre torna il «Festival del Presente», la rassegna promossa da Pandora Rivista che quest’anno coinvolge 140 ospiti distribuiti in 13 sedi tra Bologna e Castelfranco Emilia. Tra gli eventi più attesi figura la lectio magistralis dell’81enne Derrick de Kerckhove, sociologo riconosciuto come l’erede intellettuale di Marshall McLuhan.

L’obiettivo del festival è rintracciare una forma di comprensione dentro il caos di un mondo lacerato da conflitti e da una crisi globale che non accenna a risolversi. Lo spiega il direttore Giacomo Bottos, studioso di Filosofia all’Università Normale di Pisa, descrivendo l’evento come un’occasione di riflessione multidisciplinare a livello internazionale su politica e scenari globali.

La manifestazione si svolgerà per diciannove giorni, dal 1° al 19 ottobre, offrendo circa sessanta eventi gratuiti tra incontri, dibattiti, lezioni, talk e interviste. Il festival, che ha assunto la denominazione «Festival del Presente» dall’edizione precedente, nasce otto anni fa da Pandora Rivista, un think tank bolognese principalmente formato da under 40. L’intento è promuovere il dialogo intergenerazionale e la contaminazione tra diverse prospettive per offrire analisi all’altezza della complessità attuale.

Il tema di quest’anno è «Forme del Caos. Disordine, complessità, trasformazione», che riflette il tentativo di decifrare le dinamiche complesse del presente senza illusioni di ordine stabilito o soluzioni immediate.

Nel programma non saranno presenti politici in carica, ma è prevista la partecipazione di importanti figure storiche come Romano Prodi, che il 7 ottobre dialogherà con l’ex ambasciatore Giampiero Massolo alle 18:30 presso l’Oratorio San Filippo Neri sul tema «Oltre il caos? Quale ordine per un mondo in conflitto».

Prima di questo incontro, è previsto un approfondimento dedicato all’Iran: alle 16 si terrà la conferenza «Alla corte dello Scià» con Massimiliano Trentin e Farian Sabahi. Subito dopo, alle 17, Pier Luigi Petrillo presenterà il suo libro L’Iran degli Ayatollah (edizioni Il Mulino) insieme a Vittorio Emanuele Parsi e nuovamente a Farian Sabahi.

L’apertura ufficiale è prevista per mercoledì 1° ottobre e darà il via a un calendario fitto di eventi pensati per suscitare riflessioni profonde sullo stato attuale del mondo e sulle possibili traiettorie future.

Alle ore 17, presso il San Filippo Neri, l’evento sarà introdotto da un saluto di Michele de Pascale, Emily Clancy, Alessandro Curti, Simone Gamberini, Giuseppina Gualtieri e Pierluigi Stefanini. A seguire, è attesa la lectio magistralis di Derrick de Kerckhove, 81 anni, sociologo belga naturalizzato canadese, riconosciuto come uno degli eredi intellettuali di Marshall McLuhan.

Il suo intervento si baserà sulle riflessioni contenute nel saggio L’uomo quantistico. De Kerckhove mette in guardia contro la digitalizzazione pervasiva, che rappresenta una minaccia tanto per la democrazia quanto per la convivenza civile. Secondo lo studioso, questo fenomeno rimodella in maniera fluida e incerta il concetto di verità condivisa e alimenta una forte polarizzazione nelle posizioni sociali e culturali.

Tuttavia, Derrick de Kerckhove sottolinea come la vera sfida futura di questa rivoluzione culturale consista nell’integrazione tra intelligenza artificiale e quella umana, aprendo nuovi orizzonti di sviluppo e interazione.

Temi del Festival e Ospiti di Rilievo

Il festival proporrà una ricca serie di spunti sull’attualità, animando il dibattito pubblico. Tra gli argomenti in primo piano figurano le migrazioni nel bacino del Mediterraneo, il tema dell’ascensore sociale che sta mettendo sotto pressione le università, così come le trasformazioni nell’ambito dell’economia sociale e nelle nuove relazioni industriali.

Un focus particolare sarà dedicato alle problematiche europee, senza trascurare le turbolenze della scena americana. Il 19 ottobre, presso il DumBo, si terrà un incontro con Francesco Costa e Lorenzo Pregliasco, seguito da una discussione intitolata Il suicidio di Israele, ispirata al libro di Anna Foa, che dialogherà con Giorgio Zanchini.

Tra gli altri importanti protagonisti confermati si segnalano Marco Aime, Guido Barbujani, Paolo Benanti, Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Maurizio Ferraris, Paolo Giordano, Enrico Giovannini, Marc Lazar, Vito Mancuso, Francesca Mannocchi, Cecilia Sala, Federico Faggin — l’inventore del microchip — e il cardinale Matteo Zuppi.