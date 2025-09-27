Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, intervenendo a ‘Libertà’, la festa di Forza Italia a Telese Terme, ha sottolineato l’urgenza di un cambio di strategia riguardo alla crescita economica in Italia.

Ha affermato che, con l’approssimarsi della legge di bilancio, non è più sostenibile inseguire modifiche sulla base di provvedimenti passati. Secondo Orsini, è imprescindibile un piano industriale a medio termine, con una visione triennale, che ponga la crescita al centro delle politiche economiche del Paese.

Il ruolo dei salari e la collaborazione con i sindacati

Riguardo alla questione salariale, Orsini ha evidenziato l’importanza del dialogo in corso con le organizzazioni sindacali. Ha dichiarato che l’Italia rientra tra i Paesi con salari relativamente elevati, ma ha sottolineato che c’è ancora margine di miglioramento.

Ha inoltre annunciato una proposta di contratti di produttività, da discutere insieme, come strumento fondamentale per valorizzare il lavoro e contrastare i cosiddetti “contratti pirata”, che attualmente danneggiano il mercato del lavoro.

In risposta all’appello del ministro dell’Economia Giorgetti a incrementare gli stipendi, Orsini ha risposto che è necessario anche un confronto oggettivo con gli altri Paesi, considerando in particolare il carico fiscale sul costo del lavoro e il salario netto percepito dal lavoratore.

Ha invitato dunque a valutare i dati in modo oggettivo per comprendere meglio le dinamiche salariali e fiscali a livello internazionale.