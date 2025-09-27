Un cuore cinese profondamente radicato, però, anche nella tradizione italiana e, in particolare, torinese. Questo è il profilo di Changan, uno dei principali gruppi automobilistici cinesi, che da oltre vent’anni ha scelto Rivoli, nella cintura metropolitana di Torino, per stabilire uno dei suoi punti di eccellenza: il Changan Design Center Europe. Fondato nel 2003, questo centro oggi impiega più di trecento designer provenienti da trentuno nazioni, tra cui Francia, Regno Unito e Norvegia, attirando talenti laureati nelle più prestigiose scuole di design e professionisti di fama internazionale.

Il team di alto profilo rappresenta il fulcro della creatività globale del gruppo Changan, rendendo il centro non solo un elemento chiave della rete di design internazionale dell’azienda, ma anche una significativa finestra sulle culture europee e sulle aspettative degli utenti locali. Nel 2024, il Changan Design Center Europe ha inoltre potenziato le proprie capacità assumendo la responsabilità della progettazione integrale di nuovi modelli automobilistici.

Tra i veicoli nati nel centro torinese figurano il CS75Plus, la serie Uni e i modelli Changan Deepal SL03, S05 e S07. Quest’ultimi due hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi in occasione della prima edizione del Torino Automotive Design Award 2025 (Tada), svoltasi al Salone dell’Auto di Torino. Il premio è stato assegnato rispettivamente nelle categorie “Best Human-Centric Intelligent Integration” e “Best Exterior Design”.

Hu Wang, design manager del modello Changan Deepal S07, ha dichiarato:

“Entrambi i modelli sono stati concepiti presso il Changan Design Center Europe di Torino. Questo centro rappresenta per noi la spina dorsale della forza creativa globale di Changan, tanto che nel 2024 abbiamo completato un nuovo edificio, consolidando le nostre radici in Europa.”