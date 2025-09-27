La sua collezione di libri rappresenta un patrimonio culturale straordinario, risultato di una vita dedicata alla raccolta appassionata di opere letterarie e saggistiche di grande valore. Tuttavia, ora si trova costretto a cedere alcuni di questi tesori per far fronte alle necessità economiche, dopo aver visto diminuire radicalmente le sue entrate.

Giampiero Mughini racconta al Foglio di aver perso le opportunità di lavoro dopo un malore che gli ha impedito di continuare la sua attività abituale: «Non c’è più nessuno che mi proponga un lavoro. Da quando sono stato male hanno smesso tutti di chiamarmi». Anche gli amici sono spariti e i risparmi si sono ridotti a nulla.

Un tempo presenza fissa e apprezzata in televisione, soprattutto nei programmi dedicati allo sport e nel celebre Maurizio Costanzo Show, ora la sua figura è quasi scomparsa dai teleschermi senza un motivo ufficiale, lasciando un vuoto che pesa non solo professionalmente ma anche a livello personale.

La decisione di vendere una parte della sua biblioteca è quindi un sacrificio intimo, «dolorosissimo», così lo definisce lo stesso Mughini. Si tratta di rinunciare a una parte di sé, ai suoi preziosi ricordi e alle sue passioni più autentiche.

I volumi più preziosi da cedere

Tra i libri che dovrà mettere in vendita figurano prime edizioni di autori italiani di grande rilievo: Pavese, Calvino, Campana, Gadda, Sciascia, Fenoglio, Pirandello, Bassani, Moravia, Bianciardi, Montale, Ungaretti e altri ancora. Tutti volumi raccolti con un amore profondo, selezionati con cura e cercati in tutto il mondo.

Mughini spiega: «Nella vita non ho saputo mettere niente da parte, tranne i miei libri». È proprio questo “tesoro” culturale che ora, suo malgrado, deve liquidare per continuare a sostenersi.

Alcuni di questi volumi sono stati affidati al libraio milanese Pontremoli, un amico di vecchia data di Mughini. Tuttavia, non tutti i libri sono in vendita: rimangono intoccabili, ad esempio, i tre esemplari di Italo Svevo di straordinaria rarità, i libri di Umberto Saba — legati al legame personale con la città di Trieste, a cui ha dedicato un libro — e quelli di Carlo Dossi, autore a cui si sente particolarmente vicino per temperamento e affinità.

Separarsi da questi volumi rappresenta una ferita che va oltre l’aspetto materiale, una scelta che riflette la difficile condizione in cui versa oggi Giampiero Mughini, figura iconica del giornalismo e della cultura italiana.