Matteo Ricci, 51 anni, esponente del Partito Democratico, europarlamentare dal 2024 ed ex sindaco di Pesaro, è il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali nelle Marche che si terranno domenica e lunedì.

Ricci ha promosso la sua campagna elettorale con iniziative innovative come i «Comizi d’amore per le Marche», muovendosi con una bicicletta elettrica, a bordo di una barca che raccoglie rifiuti lungo le spiagge, o camminando sui sentieri montani della regione. Nato nel 1974, con due figli, ha una lunga esperienza politica iniziata giovanissimo nella sua città natale, dove ha ricoperto i ruoli di consigliere comunale, presidente della provincia e sindaco per due mandati, fino al 2019.

Nel suo programma politico, Ricci pone al centro l’ambito sanitario, con lo slogan «Le Marche meritano di più», ma dedica attenzione anche al lavoro e alla lotta allo spopolamento, prevedendo incentivi mirati per sostenere la popolazione regionale.

Un obiettivo chiave della sua proposta è la valorizzazione del turismo regionale e la creazione di un fondo di 10 milioni di euro per favorire l’internazionalizzazione delle imprese marchigiane. Il suo percorso elettorale, improntato alla vicinanza con i cittadini, ha privilegiato appuntamenti nelle piazze e un contatto diretto con la popolazione.

Matteo Ricci ha sottolineato:

«La destra ha governato senza una visione chiara per le Marche. Nonostante i sondaggi diano come favorito l’avversario Acquaroli, io credo fermamente nella possibilità di una rimonta per costruire una Regione più attenta e vicino ai suoi cittadini.»

Durante la campagna, Ricci ha anche affrontato una situazione giudiziaria: ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Pesaro in relazione a un’indagine su presunti affidamenti durante il suo mandato da sindaco. Già interrogato dai magistrati, si è dichiarato estraneo a ogni accusa.

Diario Politico offre una newsletter dedicata agli aggiornamenti sulle tematiche politiche. Questa comunicazione è riservata agli abbonati al Corriere della Sera e viene inviata due volte alla settimana, alle ore 12.

Per ricevere la newsletter è sufficiente iscriversi tramite il portale ufficiale, garantendo così un costante aggiornamento sulle principali notizie di politica nazionale e internazionale.

La selezione accurata dei contenuti si propone di fornire analisi e approfondimenti significativi, utili per comprendere le dinamiche in corso nel panorama politico contemporaneo.

L’invio periodico permette agli abbonati di mantenersi informati con puntualità e precisione rispetto ai principali avvenimenti e sviluppi politici.