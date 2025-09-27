Federica Maggiani, già presidente per due mandati della sezione di La Spezia, è stata eletta nuova presidente nazionale di Cna Nautica. La nomina è avvenuta durante l’assemblea nazionale tenutasi a Roma.

Nel comitato esecutivo del settore figurano anche i liguri Fabrizio Forma, Francesca Poeta e l’invitato permanente Simone Barli. Commentando la carica assunta, Maggiani ha dichiarato di sentirsi onorata per la fiducia ricevuta e impegnata a rafforzare la presenza di Cna nel comparto nautico, soprattutto in regioni fortemente legate al mare, dove le diverse professionalità legate alla nautica stanno manifestando una significativa crescita.

La Liguria si conferma un punto di riferimento nel settore, con 2.901 patenti nautiche rilasciate nel 2024, un dato che da solo si avvicina ai numeri sommati di Toscana e Lazio. Tra i primati a livello nazionale figura anche il numero di posti barca, con 25.093 nel 2024, di cui 7.705 nel territorio spezzino.

Il direttore di Cna La Spezia, Pasquale Cariulo, insieme alla responsabile sindacale di Cna Nautica La Spezia, Giuliana Vatteroni, ha sottolineato che la nomina di Maggiani rappresenta per l’associazione territoriale un motivo di grande orgoglio e un riconoscimento meritato dell’importanza strategica della realtà spezzina nel panorama italiano. Essi hanno evidenziato come tale nomina premi una visione e una crescita concretizzate a livello locale.

Il presidente di Cna La Spezia, Davide Mazzola, ha aggiunto che si tratta di un importante traguardo per l’associazione e per il territorio, rappresentando al contempo una garanzia per il settore nautico di una voce autorevole e competente a livello nazionale.