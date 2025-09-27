Carlo Barni, fondatore dell’omonima azienda specializzata nella distribuzione di elettrodomestici, ha festeggiato i suoi 100 anni il 25 settembre. La sua storia, iniziata con una piccola bottega di 20 metri quadrati a Busto Garolfo, è un esempio di successo imprenditoriale basato su fiducia, serietà e dedizione. L’azienda, che oggi presidia l’intera filiera dall’importazione all’e-commerce, ha superato i 110 milioni di euro di fatturato nel 2024.

Da una bottega al leader nazionale degli elettrodomestici

Quella che Carlo Barni avviò nel 1953 a Busto Garolfo, riparando radio e vendendo i primi fornelli e frigoriferi, è diventata una realtà industriale di primo piano. Negli anni Settanta, con l’avanzare della grande distribuzione, Barni ha saputo cogliere l’occasione, trasformando la bottega in un’impresa e poi in una rete logistica integrata di oltre 40.000 metri quadrati. Il suo successo, riconosciuto anche con l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica nel 1976, si fonda su un credo semplice: pochi slogan, tanta sostanza.

La continuità familiare e la visione internazionale

Oggi l’azienda è guidata dalla seconda generazione, con i figli Giuseppe e Gigi, e dalla terza generazione, con Giulia e Riccardo, che portano avanti l’eredità del fondatore. Una delle scelte più decisive per il futuro dell’azienda fu l’apertura verso la Cina nei primi anni Ottanta. Carlo spedì i figli a cercare fornitori in quello che allora era un mercato remoto, aprendo un “ponte sul futuro” che oggi garantisce l’approvvigionamento per la GDO e le principali piattaforme di e-commerce, inclusa Amazon.

I valori e la comunità

La figura di Carlo Barni non è solo quella di un imprenditore di successo, ma anche di un uomo legato alla sua comunità. Testimonianze di dipendenti, della Caritas e dell’ex sindaca di Busto Garolfo, lo descrivono come una persona discreta, generosa e attenta ai bisogni degli altri, “un uomo davvero di cuore” che ha sempre fatto del bene “senza rumore”. Il suo stile, che lo ha reso una “leggenda” locale, dimostra che il profitto è una conseguenza della serietà e che la dignità passa anche da un frigorifero che funziona.