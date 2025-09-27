Secondo un’analisi del gruppo economico della Lega, in vista della prossima manovra finanziaria, le grandi banche potrebbero contribuire con un importo di 5 miliardi di euro per supportare famiglie, artigiani, esercenti e imprese.

Questa proposta, sostenuta da Matteo Salvini, si basa su modelli già adottati con successo da diversi Paesi europei da diversi anni. L’obiettivo principale è intervenire sugli extraprofitti accumulati dai maggiori istituti di credito.

All’interno della maggioranza, però, emergono posizioni contrastanti. In particolare, Forza Italia si oppone fermamente all’idea di un contributo da parte delle banche.

Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia, ha dichiarato:

“Finché Forza Italia sarà al governo, non ci saranno mai tasse sugli extraprofitti. Voglio chiarirlo senza equivoci. Il presidente del Consiglio ha detto che bisogna discutere, ma la minaccia di nuove tasse è inaccettabile. Noi siamo contrari all’aumento della pressione fiscale e delle tasse, sono valori imprescindibili per il nostro partito.”

Ha poi aggiunto:

“Ripartire con un aumento delle tasse è davvero qualcosa di inaccettabile. Questa è la posizione che ci caratterizza. Le altre forze politiche possono avanzare le loro proposte, ma noi non le possiamo né approvare in governo né in Parlamento.”