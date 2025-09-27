(di Katherine Puce) Nello scenario attuale, caratterizzato da una crescente competitività nel mercato contemporaneo, gli attori economici e sociali non agiscono in modo casuale, bensì secondo regole implicite e mutevoli che spesso sfuggono all’analisi superficiale. Queste regole, tuttavia, riflettono in maniera precisa i comportamenti strategici di aziende e consumatori, inseriti in un gioco continuo fatto di decisioni, reazioni e adattamenti, che non si arresta mai e che plasma il funzionamento stesso dei mercati.

Il mercato ideale incontra la realtà umana

L’economia classica si basava sulla convinzione che gli agenti di mercato, ovvero i soggetti che prendono decisioni strategiche e interagiscono tra loro, agissero esclusivamente in funzione del profitto, adottando scelte perfettamente razionali e disponendo di informazioni complete e perfette. Si riteneva che il mercato fosse “perfettamente competitivo” e in grado di mantenere autonomamente un equilibrio stabile e quasi immutabile tra compratori e venditori. Tuttavia, questo approccio trascura e ignora numerosi aspetti, sia di natura più umana sia di carattere intuitivo, come la possibilità che un’azienda possa anticipare le mosse dei concorrenti, valutare attentamente le strategie sui prezzi di mercato o considerare i sentimenti che inducono i consumatori a preferire un prodotto o a fidarsi di una determinata azienda piuttosto che di un’altra.

Strategie intrecciate come vero motore del mercato

Il mercato odierno è troppo complesso per permettersi di ignorare tali elementi e presupporre che gli attori economici prendano decisioni semplicemente isolate e razionali. È necessario, invece, prestare maggiore attenzione alla fondamentale interdipendenza strategica tra gli attori economici, che rappresenta il cuore stesso delle dinamiche reali dei mercati.

Queste premesse sono fondamentali per aprirsi a un nuovo approccio e guardare oltre i vecchi modelli, ponendo invece attenzione al modello della teoria dei giochi. Quest’ultima ha come obiettivo lo studio delle strategie di mercato, interpretandole come scelte interdipendenti tra loro, e offre così una visione più realistica e meno idealizzata delle dinamiche economiche.

L’equilibrio di Nash

Come approccio, la teoria dei giochi non è recente. Nasce già nel 1944 con il matematico John von Neumann e l’economista Oskar Morgenstern, che per la prima volta analizzarono situazioni economiche in cui le decisioni di un soggetto sono influenzate dalle scelte degli altri. In particolare, elaborarono il concetto di “equilibrio di Nash”, una situazione in cui nessun attore può migliorare il proprio risultato modificando unilateralmente la propria strategia, a condizione che tutti gli altri mantengano le loro scelte; in altre parole, si tratta di un punto di stabilità in cui ogni decisione rappresenta la migliore risposta alle decisioni altrui.

La nuova bussola nelle dinamiche di conflitto e negoziazione

In questo modo, le strategie diventano un punto di riferimento fondamentale per lo studio dei comportamenti in mercati competitivi e in situazioni di conflitto o negoziazione. Ad oggi, la teoria dei giochi è diventata una disciplina imprescindibile per analizzare e gestire situazioni complesse di conflitto, rappresentando forse l’unica metodologia capace di offrire strumenti efficaci per prevedere le mosse degli avversari, facilitare la conclusione di accordi vantaggiosi e individuare soluzioni stabili anche in contesti caratterizzati da forte competizione e incertezza.

Le scelte di ciascuno di noi influenzano inevitabilmente quelle degli altri e, in ambito economico, questo non può essere ignorato. La teoria dei giochi può rappresentare la chiave per trasformare questo tipo di conflitto in opportunità di successo.