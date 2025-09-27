Il presidente di GKSD e vicepresidente del Gruppo San Donato, Kamel Ghribi, ha avuto un’udienza privata con Papa Leone XIV. L’incontro, descritto da Ghribi come un “vero privilegio”, segue la sua partecipazione alla Messa di intronizzazione del Pontefice. Durante il colloquio, sono stati affrontati temi di grande attualità, con un focus particolare sulla situazione a Gaza.

La tragedia di Gaza al centro del dialogo

Il conflitto a Gaza è stato il punto centrale del confronto. “Abbiamo parlato dei bambini, delle famiglie, di tutte le vittime innocenti di un conflitto che non hanno scelto e di cui non portano colpa”, ha dichiarato Ghribi. L’incontro è stato descritto come intenso e toccante. Non sono mancati i riferimenti a Papa Francesco, dal quale Ghribi ha affermato di aver “ricevuto il dono dell’amicizia”.

La leadership illuminata di Papa Leone XIV

Kamel Ghribi si è detto convinto che “la Chiesa cattolica abbia trovato in Leone XIV una guida illuminata, ispirata, teologicamente solida e capace di affrontare un’epoca segnata da dolore, complessità e sfide avvincenti”. Ha inoltre espresso la certezza che il dialogo interreligioso sarà un pilastro del pontificato, e che i fedeli di ogni credo potranno riconoscere nel nuovo Papa un “punto di riferimento spirituale e umano”.