Gli incendi continuano a essere una piaga globale, ma i dati del Global Wildfire Information System, rielaborati da Our world in data, mostrano un quadro più complesso di quanto si possa pensare. Sebbene la media annuale degli ettari bruciati a livello mondiale sia in lieve calo, con 394 milioni di ettari distrutti ogni anno, l’impatto del cambiamento climatico e le dinamiche regionali dipingono uno scenario tutt’altro che rassicurante. Le fiamme colpiscono principalmente praterie (42%) e savane (40%), mentre foreste e campi coltivati incidono rispettivamente per l’8,26% e il 7,28%.

Incendi, il trend mondiale è in lieve calo, ma in Europa e Nord America i numeri aumentano

Il 2015 è stato l’anno peggiore dell’ultimo decennio, con 443 milioni di ettari in fiamme. Tuttavia, la leggera flessione successiva, come sottolinea Massimiliano Palma di Regola, non deve minimizzare l’impatto del cambiamento climatico. Le diminuzioni si registrano principalmente in Africa e America Latina, dove i roghi sono legati all’agricoltura e alla pressione demografica. Al contrario, gli incendi boschivi in Europa sono saliti di tre punti percentuali in 20 anni, e in Nord America addirittura di cinque.

Italia, nei primi 6 mesi del 2025 già bruciati più ettari che in tutto l’anno precedente

L’Italia si trova di fronte a un’emergenza crescente. Solo nei primi sei mesi del 2025, il Paese ha già visto bruciare 272 ettari, superando i 253 ettari di tutto il 2024. A livello europeo, i Paesi ‘maglia nera’ per numero di eventi sono la Russia (17.753) e l’Ucraina (3.509), a causa del conflitto in corso. Gli incendi non sono solo un problema di territorio, ma anche un’emergenza ambientale: le emissioni annuali di CO2 che ne derivano (tra i 5 e gli 8 miliardi di tonnellate) equivalgono a un quinto di quelle prodotte globalmente da combustibili fossili e cemento.

Prevenzione e tecnologia, la soluzione secondo gli esperti

Secondo Massimiliano Palma, è fondamentale investire in prevenzione e resilienza. “Dobbiamo però stare attenti a minimizzare l’impatto del cambiamento climatico basandoci su numeri non contestualizzati – spiega Massimiliano Palma di Regola – Infatti, la flessione è lieve e si registra soprattutto in zone come Africa e America latina, dove i fenomeni sono legati ad agricoltura e nuovi insediamenti umani causati dalla pressione demografica. Invece, gli incendi boschivi tipici del nostro territorio sono in aumento, e in Europa, per esempio, sono saliti di tre punti percentuali in 20 anni, in Nord America addirittura di cinque punti”. Palma prosegue: “Sono dati che impongono una riflessione sull’importanza della prevenzione e sulla necessità, da parte delle autorità, di investire realmente in resilienza, cosa che, purtroppo, non sempre avviene. Affidarsi a software in grado di garantire interventi tempestivi e mitigare gli effetti degli eventi estremi rappresenta oggi una scelta responsabile anche nei confronti dell’ecosistema. Fortunatamente, l’Italia è all’avanguardia nello sviluppo di piattaforme pensate per affrontare scenari complessi. Nel nostro Paese, le amministrazioni possono contare su strumenti collegati tra loro, che non solo supportano i processi delle sale operative, ma attivano tempestivamente l’intera catena di allerta: dai responsabili alle squadre operative, fino ai cittadini. Ad esempio, il software Unique in dotazione a molti servizi di emergenza gestisce l’intero processo di raccolta delle segnalazioni, valutazione degli eventi e coordinamento degli interventi di soccorso e prevenzione. Questo strumento, a sua volta, è integrato con il sistema di comunicazione nowtice per inviare avvisi e allerte immediate relativi agli avvenimenti in corso. Il tutto- conclude- anche in caso di cadute di rete, blackout e altre interruzioni di servizio, grazie a soluzioni tecnologiche robuste e ad alta affidabilità. Sono sistemi flessibili, adatti tanto ai grandi enti quanto alle amministrazioni locali; quindi, ognuno può fare la sua parte”.