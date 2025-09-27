Il gruppo media portoghese Impresa ha dichiarato di essere stato informato dal suo azionista di maggioranza che sono in corso trattative in esclusiva con il gruppo Mfe per valutare possibili operazioni societarie finalizzate all’acquisizione di una partecipazione significativa nel gruppo. Al momento, tuttavia, non esiste alcun accordo vincolante.

I contatti tra le due realtà, con il cosiddetto Biscione coinvolto, sono proseguiti negli anni e recentemente la Consob portoghese ha richiesto a Impresa un comunicato ufficiale riguardo alle indiscrezioni su un possibile accordo imminente.

Impresa opera attraverso tre divisioni principali, con il settore televisivo che rappresenta la maggior parte del fatturato. Questo segmento include la produzione video e la gestione di diverse reti televisive private in Portogallo, quali Sic, Sic Noticias, Sic Radical e Sic Internacional.

Oltre alla televisione, il gruppo gestisce anche numerose pubblicazioni cartacee, tra cui quotidiani e riviste ben conosciuti come Expresso, Visao, Exame e Caras. Inoltre, svolge attività nel settore immobiliare, sviluppa soluzioni multimediali e tecnologie avanzate di geo-localizzazione.

Il gruppo Biscione da tempo sta valutando un’eventuale acquisizione, inizialmente proposta dallo stesso gruppo portoghese. L’interesse attuale si concentra in particolare sull’analisi dell’ingente indebitamento di Impresa e sulla definizione del possibile perimetro dell’operazione.