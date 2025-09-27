L’economia del gusto si conferma motore di sviluppo per il Salento. L’evento “Ruote nella Storia – Il viaggio nei luoghi più belli d’Italia”, promosso dall’Automobile Club Lecce, accenderà i riflettori sul connubio vincente tra patrimonio gastronomico, artigianato e turismo di qualità. L’iniziativa, che si terrà stasera, sabato 27 settembre, al Laboratorio di Comunità, richiamerà l’attenzione su come la valorizzazione delle produzioni locali possa generare valore e attrarre nuovi flussi di visitatori.

Il ruolo della tradizione come fattore abilitante

La tavola rotonda, moderata dai giornalisti Bruno Conte e Silvana Sarli, affronterà il tema “Guida e corretta alimentazione, benessere, sicurezza e futuro”. Numerosi gli interventi che sottolineeranno l’importanza di investire nella filiera agroalimentare. Il Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, aprirà i lavori, mentre il Sindaco di Tricase, Antonio De Donno, metterà in evidenza il potenziale del territorio. Susanna Mariani, dell’Accademia Italiana della Cucina, interverrà sul tema: “Cucina della tradizione, specchio del territorio”. A seguire, Riccardo Tomassetti, esperto di sicurezza, ribadirà il concetto di “stili di vita corretti: quando l’alimentazione diventa sicurezza stradale”.

Alessandra Ferramosca, l’innovazione nel piatto

La chef e cuoca itinerante salentina Alessandra Ferramosca sarà la protagonista della serata con il suo “show cooking e degustazione”. Ferramosca dimostrerà come sia possibile unire il rispetto per le ricette della tradizione salentina con un approccio creativo e innovativo. Tra gli altri relatori, Raffaele Tiberino, imprenditore alimentare, illustrerà il binomio “salute e benessere, alimentazione e cibo”, mentre Gabriella Durante, nutrizionista, metterà in risalto il legame “mangiare per stare meglio: nutrizione, energia e guida sicura”. Emanuela Longo, direttrice di Confederazione Italiana Agricoltura Salento, rimarcherà l’importanza di “agricoltura, territorio e filiera corta: il valore del territorio pugliese”. A chiudere, Antonio Ciriole, presidente del GAL Tricase, definirà “il territorio come motore di sviluppo: il ruolo del GAL”, e Federica Spanasciulo, cuoca di Tricase, parlerà di “Tradizione e innovazione in cucina: l’esperienza dell’Agri Chef Festival”.