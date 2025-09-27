Fitch ha migliorato il rating a lungo termine della Regione Piemonte, portandolo da BBB a BBB+, mantenendo un outlook stabile. Parallelamente, l’agenzia ha innalzato il rating a breve termine da F2 a F1 e ha aggiornato il giudizio sul debito senior non garantito a BBB+. Anche il profilo di credito autonomo della Regione è stato elevato a bb+, con il rischio classificato come ‘midrange’. Questa revisione riflette l’aggiornamento del rating sovrano dell’Italia e attesta la solidità della gestione finanziaria piemontese.

Andrea Tronzano, assessore al Bilancio della giunta Cirio, ha commentato:

“L’aumento del rating da parte di Fitch rappresenta un riconoscimento alla politica di bilancio responsabile perseguita negli ultimi anni. È il risultato del lavoro di squadra e della professionalità degli uffici regionali, che con attenzione hanno rafforzato la nostra azione. Il Piemonte dimostra di saper equilibrare rigore nel controllo della spesa e capacità di investimento, aumentando la fiducia dei mercati e migliorando le condizioni di accesso al credito. Questo risultato ci permette di guardare al futuro con maggiore solidità, a beneficio di famiglie e imprese piemontesi.”

Dal punto di vista tecnico, Tronzano ha sottolineato che:

“L’upgrade di Fitch riflette non solo il miglioramento del quadro sovrano ma anche la capacità della Regione di rafforzare i propri fondamentali di bilancio. Questi elementi consolidano la posizione finanziaria del Piemonte, permettendo di sostenere investimenti strategici nei settori della sanità, infrastrutture e servizi, garantendo al contempo la sostenibilità del debito nel medio periodo.”