Rimane poco tempo per aderire al concordato preventivo biennale e proteggersi dai controlli fiscali: in questi giorni, l’amministrazione finanziaria sta inviando comunicazioni alle partite IVA che potrebbero essere interessate a questa forma di accordo biennale con il fisco, la cui adesione è possibile fino a lunedì 30 settembre.

Parallelamente, sono state definite le regole per il ravvedimento operoso, strumento che corre di pari passo con il concordato e che consente di regolarizzare le posizioni fiscali con una procedura agevolata.

La richiesta tributaria legata al concordato sarà maggiorata per i contribuenti caratterizzati da un indice di affidabilità fiscale più basso, misurato tramite gli indici ISA. Va precisato che, a differenza dello scorso anno, i contribuenti in regime forfettario non sono più ammessi a questa misura. Inoltre, sono esclusi coloro che hanno già aderito alla proposta per il biennio 2024-2025 e chi registra ricavi superiori a 5.164.569 euro.

Inoltre, sono stati chiariti i termini e le modalità per comunicare la scelta del ravvedimento operoso, applicabile a una o più annualità che vanno dal 2019 al 2023. In particolare, l’opzione per il ravvedimento deve essere esercitata effettuando il versamento dell’intero importo, in una sola soluzione, oppure, in alternativa, della prima rata, entro il periodo che va dal 1° gennaio al 15 marzo 2026.

Possono avvalersi del nuovo ravvedimento i contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno applicato gli ISA e che decidono di aderire, entro il termine del 30 settembre 2025, al concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026. L’opzione per il ravvedimento è esercitabile per ogni singola annualità dal 2019 al 2023; inoltre, anche chi ha percepito redditi sia d’impresa che da lavoro autonomo nell’anno interessato può beneficiare dell’agevolazione se esercita l’opzione per entrambe le categorie di reddito.

Ricordiamo che proprio entro martedì 30 settembre va inviata anche la dichiarazione dei redditi precompilata. Anche per questa annualità, chi presenta il modello 730 tramite l’applicazione ufficiale dell’amministrazione finanziaria può scegliere, in alternativa alla compilazione tradizionale, il metodo semplificato. In quest’ultimo caso, non è necessario conoscere i campi della dichiarazione né indicare codici specifici, poiché il sistema inserirà automaticamente i dati richiesti.