Francesco Moliterni, da otto mesi alla guida di Enel Distribuzione Rio, ha recentemente ottenuto il rinnovo anticipato della concessione per altri 30 anni da parte dell’Agenzia nazionale per l’energia Aneel. Questa concessione riguarda la responsabilità della copertura elettrica per il 73% del territorio dello stato di Rio de Janeiro, includendo tre milioni di utenti distribuiti su 32mila chilometri quadrati comprendenti 66 comuni, oltre alle aree della cintura metropolitana della città.

In un evento organizzato dalla Camera di Commercio italiana di Rio de Janeiro, Moliterni ha sottolineato l’importanza degli investimenti in corso nello stato, che ammontano a circa un miliardo di euro (6,1 miliardi di reais), con un piano di 2mila nuove assunzioni previsto tra il 2025 e il 2027. Questo investimento rappresenta un incremento del 74% rispetto al precedente programma e si concentra principalmente sulla digitalizzazione della rete elettrica per permetterne una gestione a distanza più efficiente e per migliorarne la resilienza di fronte alle condizioni climatiche sempre più estreme.

Enel Rio, noto sostenitore di iniziative culturali, in collaborazione con il governo locale, ha organizzato per il 10 ottobre la Partita del Cuore Italia-Brasile. Questo evento riunirà leggende del calcio come Zico, Romario, Cannavaro e Tardelli, protagonisti dei mondiali del 1982 e 1994, in una giornata dedicata alla celebrazione della storica amicizia tra i due Paesi e ai valori dell’inclusione sociale, commemorando il Dia de la Criança, la festa dedicata ai bambini.

Francesco Moliterni ha dichiarato:

“Mi piace il calcio e credo che si debba sempre giocare per vincere, ma sempre rispettando le regole.”