La campagna elettorale per la presidenza della regione Marche si conclude con toni acceso e tensioni molto forti, un epilogo che rispecchia l’intero periodo di confronto elettorale. Domenica e lunedì si terranno le votazioni per scegliere chi sarà il prossimo presidente tra l’attuale governatore Francesco Acquaroli, appoggiato dal centrodestra, e lo sfidante del centrosinistra unito, Matteo Ricci.

Le Marche, assieme alla Valle d’Aosta, rappresentano la prima tornata elettorale delle sette regioni chiamate al voto in autunno. Questa consultazione, alla vigilia, appare la più incerta e combattuta, tanto che è stato ipotizzato che le candidature in regioni come Veneto, Campania e Puglia (dove si voterà il 23 novembre) siano rimandate in attesa degli esiti marchigiani. Ciò perché una possibile sconfitta per Fratelli d’Italia in una regione già governata potrebbe spingere il partito a richiedere una candidatura propria in Veneto.

Tuttavia, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, smentisce categoricamente questa ipotesi:

«Assolutamente no, il motivo è semplicemente che non abbiamo ancora avuto modo di definire tutto. A breve è previsto un vertice durante il quale verranno decise le candidature ancora aperte.»

Il leader azzurro si mostra comunque ottimista sul prosieguo, confidando nella riconferma dei presidenti sia nelle Marche sia in Calabria, dove si ricandida il governatore uscente Jole Santelli (di Forza Italia).

Negli ultimi giorni di campagna, il dibattito si è concentrato principalmente sulla diffusione dei sondaggi, la cui pubblicazione è vietata nei quindici giorni che precedono il voto. Entrambi i candidati hanno espresso i propri messaggi finali, cercando di orientare gli elettori sul futuro della regione.

Il candidato di centrosinistra, Matteo Ricci, ha sottolineato l’importanza di un rilancio della regione soprattutto sul versante dei servizi sanitari e delle infrastrutture, criticando la gestione uscente di Acquaroli:

«Le Marche meritano un impegno maggiore, è necessario aumentare gli investimenti in sanità e realizzare grandi opere che finora non sono state portate avanti. La scelta che ci attende è tra mediocrità e un vero cambiamento.»

Va inoltre ricordato che la candidatura di Ricci ha subito un rallentamento a causa di un’indagine riguardante episodi accaduti durante il suo mandato come sindaco di Pesaro. Questa situazione, unitamente al tema internazionale relativo alla crisi di Gaza, ha influenzato il clima elettorale nelle ultime settimane.

Il confronto si presenta dunque molto acceso e con risvolti che vanno ben oltre le questioni locali: la vittoria nella regione potrebbe influenzare gli equilibri politici non solo regionali ma anche nazionali, in vista delle elezioni successive.

Gian Mario Spacca difende il lavoro svolto nella regione: «Le Marche erano in una fase di crisi profonda, oggi invece si registrano segnali di ripresa, specie nell’economia, dopo le difficoltà ereditate soprattutto nel settore sanitario, che il centrosinistra aveva progressivamente smantellato».

Tuttavia, il nodo più controverso e che ha scatenato il confronto acceso riguarda soprattutto un dato non esplicitato: è davvero così ridotto il divario tra i candidati come sostiene Spacca? E la competizione sarà così combattuta, con un «testa a testa fino all’ultimo voto» come si lascia intendere? Questa posizione si basa anche su un presunto sondaggio commissionato dal Partito Democratico, realizzato tra il 22 e il 25 settembre dalla società Swg.

Tuttavia, la stessa Swg ha negato qualsiasi coinvolgimento nella realizzazione di tale sondaggio, smentendo apertamente di aver condotto ricerche in tal senso per qualunque committente.

Da questa controversia è nata la forte reazione di Fratelli d’Italia, il cui responsabile organizzativo, Giovanni Donzelli, ha annunciato la presentazione di un esposto alle autorità dell’Agcom e alla Procura di Ancona. La denuncia riguarda la diffusione di un «falso sondaggio» legato alle prossime elezioni regionali nelle Marche, un documento ritenuto «una pericolosa diffusione di fake news», diffuso oltretutto in un periodo in cui la legge vieta la pubblicazione di indagini elettorali.

Donzelli ha inoltre accusato specifici esponenti del Partito Democratico, tra cui la deputata Alessia Morani, per aver fatto esplicito riferimento al presunto sondaggio attraverso i propri profili social.

Giovanni Donzelli ha spiegato:

«La società Swg ha smentito categoricamente la veridicità di questa rilevazione. È evidente che qualcuno, producendo una falsa carta intestata, abbia inventato un sondaggio con l’intento di favorire Ricci. Numeri confezionati ad arte per trarre un vantaggio politico. Questo documento è circolato da chat private tra politici e giornalisti fino ad arrivare alla diffusione tra cittadini comuni».

Secondo il partito guidato dalla presidente del Consiglio, questi episodi rappresenterebbero gli ultimi tentativi di chi, pur convinto di poter vincere, teme invece di essere sconfitto alle urne.

La verità sulla reale situazione delle candidature sarà più chiara a partire da lunedì pomeriggio, quando saranno disponibili i primi risultati ufficiali.