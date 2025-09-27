Mentre i potenziali candidati, talvolta più di uno per ogni partito, intensificano apparizioni televisive e iniziative sul territorio, come se la campagna elettorale per le Regionali fosse già ufficialmente iniziata, cresce l’attesa per la scelta ufficiale del candidato del centrodestra. Matteo Salvini ha infatti confermato due giorni fa che la questione sarà affrontata la prossima settimana, dopo il voto nelle Marche. Un appuntamento elettorale che, come ha sottolineato anche Luca Zaia, «sbloccherà il Veneto». Antonio Tajani ha assicurato: «A breve un incontro di vertice». Nel frattempo, la capogruppo del Partito Democratico, Vanessa Camani, ha ironizzato definendo il candidato di centrodestra un «candidato fantasma».

Lo scenario, nel caso in cui l’attuale presidente Francesco Acquaroli venga riconfermato, vedrebbe quasi certamente la Lega proporre come candidato Alberto Stefani. Sarà proprio a lui che le categorie economiche si rivolgeranno per chiedere un cambio di rotta. Il documento strategico – un position paper di Confindustria Veneto – è stato presentato dal presidente Raffaele Boscaini, dal direttore Carlo Stilli e dai consulenti di settore. Il testo analizza vari temi fondamentali, spaziando dall’economia circolare, alle scienze della vita e al settore sanitario, fino a poli di attrazione e innovazione. Non a caso, il documento è intitolato «Il Veneto del futuro: una regione che evolve per attrarre».

Raffaele Boscaini ha sottolineato: «Restare fermi non è un’opzione, perché chi si ferma in realtà perde terreno rispetto a territori limitrofi e ad altre regioni europee».

La lista delle richieste avanzate è lunga, ma in assenza di un candidato del centrodestra pronto a confrontarsi, ammette lo stesso Boscaini, «questa situazione ci preoccupa. Le imprese hanno l’abitudine di pianificare a lungo termine, con una visione che guarda lontano: pertanto, è motivo di preoccupazione non avere una controparte pronta al dialogo e al confronto istituzionale».

Il ruolo di una candidatura efficace si rivela infatti fondamentale per assicurare stabilità e visione al tessuto imprenditoriale, che necessita di interlocutori con cui predisporre strategie di sviluppo a lungo raggio, soprattutto in un momento di grande trasformazione economica e sociale. La mancanza di un candidato definito in tempi rapidi rischia di rallentare il processo di crescita del territorio e di comprometterne la competitività rispetto ad altre aree.

Il documento di Confindustria Veneto rappresenta così un appello chiaro a tutte le forze politiche affinché assumano responsabilità e mettano al centro delle proprie politiche la valorizzazione delle risorse locali, l’innovazione tecnologica, e il rafforzamento delle infrastrutture, con particolare attenzione agli ambiti dell’ecologia industriale e delle scienze della vita.

In particolare, il position paper evidenzia come la Regione possa trasformarsi in un polo di crescente attrattiva per investimenti grazie alla capacità di integrare sviluppo economico e sostenibilità ambientale, puntando su una governance territoriale lungimirante e inclusiva. Questo scenario richiede un coordinamento istituzionale deciso, che solo una leadership politica solida e definita potrebbe garantire.

Il ritardo nella nomina del candidato di centrodestra alimenta dunque incertezza non solo tra le forze politiche ma anche sul fronte delle categorie produttive, che auspicano un confronto costruttivo per promuovere una visione strategica condivisa e continuativa, capace di rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo economico in Veneto.

Il presidente ha espresso che sarà solo questione di pochi giorni perché inizi un dialogo costante con la Regione, chiarendo con fermezza che questo confronto deve essere continuativo e non occasionale.

Le imprese locali manifestano una forte esigenza energetica, definita come una vera e propria «fame» di energia, poiché circa la metà di quella consumata dalle aziende del territorio viene acquistata altrove. Secondo Confindustria, l’obiettivo prioritario è raggiungere l’indipendenza energetica utilizzando risorse come l’idroelettrico fino al fotovoltaico. Per quest’ultimo, si sottolinea la necessità di modificare la legge regionale per renderla più flessibile, ampliando così le opportunità di sviluppo.

Inoltre, si evidenzia come le infrastrutture attuali siano insufficienti rispetto alla visione industriale di un sistema di trasporti integrato e intermodale. In particolare, si sostiene l’ampliamento della Brescia-Padova con la quarta corsia, e si rilancia un appello per non abbandonare il progetto della «Romea Commerciale», una proposta che la Regione ha per ora congelato.

Le Reti Innovative Regionali come fulcro della collaborazione

Uno dei punti di maggiore sintonia tra Confindustria e la Regione riguarda le Reti Innovative Regionali (Rir), che secondo il documento sono uscite dalla fase iniziale di avvio e ora richiedono una governance condivisa tra pubblico e privato. Questi progetti si concentrano su ambiti tecnologici di grande rilievo come il digitale, l’intelligenza artificiale e le filiere emergenti, dove diventa fondamentale rispondere efficacemente all’aumento della domanda di capacità di elaborazione e conservazione dei dati.

Parallelamente, si chiedono norme più trasparenti e rigorose, ad esempio in materia di gestione degli scarichi industriali legati ai PFAS. Vi è inoltre la richiesta di una revisione significativa di alcune normative regionali: in particolare, quella sul fotovoltaico è considerata troppo restrittiva, mentre la legge sul consumo del suolo necessita di un miglior bilanciamento tra tutela ambientale e le legittime richieste di sviluppo e adeguamento strutturale da parte delle imprese.

Infrastrutture: la parola chiave è interconnessione

Per quanto concerne le infrastrutture, l’obiettivo principale è l’interconnessione di una rete che, secondo le istanze degli industriali, è ancora incompleta. Oltre alla necessità di potenziare l’autostrada A4 e valorizzare la «Romea Commerciale», si sollecita il completamento settentrionale dell’autostrada Valdastico, il rafforzamento della A22 e la creazione di uno «sbocco a Nord». Inoltre, viene chiesto un nuovo collegamento fra Feltre e la Pedemontana per migliorare ulteriormente la rete viaria regionale.

In merito al tema fiscale, riguardo all’Irpef e all’Irap, viene sottolineato che le decisioni dipenderanno dalla destinazione dei fondi raccolti, indicando quindi una presa di posizione legata all’utilizzo responsabile delle risorse economiche e alla loro allocazione in investimenti pubblici strategici.