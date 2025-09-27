La giornata politica in Puglia di ieri è stata particolarmente intensa e articolata. I vari soggetti politici hanno rivolto la loro attenzione verso obiettivi differenti: Fratelli d’Italia ha puntato a contrastare il governo Emiliano, il presidente uscente prepara una strategia contro Antonio Decaro, mentre il candidato del centrosinistra ha percorso la regione da un capo all’altro, consolidando la propria presenza sul territorio.

Sul fronte istituzionale, spicca la netta opposizione di Fratelli d’Italia alla legge di stabilità regionale proposta dalla giunta e in procinto di essere discussa in Aula.

Si tratta di un documento tecnico composto da sei articoli, che però per il partito di centrodestra rappresenta una vera e propria «polpetta avvelenata». Per l’occasione, FdI ha mobilitato i parlamentari provenienti sia da Roma che da Bruxelles, affiancando i consiglieri regionali in una posizione di netta contrarietà.

Fratelli d’Italia ha lanciato un messaggio preciso al centrosinistra: “Niente bilancio di previsione, nessun consigliere supplente al posto degli assessori nominati e stop alle nomine dell’ultimo momento nelle ASL e in Aqp.” La posizione sostenuta è che, essendo la legislatura terminata il 21 settembre, sia possibile adottare solamente l’ordinaria amministrazione.

Secondo i consiglieri regionali Perrini, De Leonardis, Pagliaro, Scatigna, Spina, Basile e Caroli, la soluzione accettabile è una legge snella che consenta un esercizio provvisorio basato sulla spesa in dodicesimi, senza ulteriori spese o manovre finanziarie aggravate.

Non sarà concessa alcuna concessione per garantire la tenuta di maggioranze instabili, visto che per far approvare la manovra economica servono 26 voti, cifra difficile da raggiungere.

I consiglieri hanno dichiarato:

“Se Emiliano intende far approvare il bilancio di previsione per vincolare il prossimo governo regionale, non potrà contare sul nostro voto. Il bilancio 2026 dovrà essere deciso dal nuovo Consiglio regionale.”

La tensione cresce: la critica di Melchiorre

Lo stato di tensione generale si evidenzia anche nelle parole del senatore Filippo Melchiorre, che evidenzia una situazione critica riguardo alle società municipalizzate di Bari, sottolineando come ben tre su quattro siano attualmente sotto commissariamento.

Questo stato di cose, secondo il senatore, riflette un’inefficienza amministrativa che si ripercuote sull’intera gestione delle risorse pubbliche, in un contesto politico già segnato da forti tensioni tra le forze in campo.

Il dibattito politico in Bari si infiamma a seguito delle recenti indagini interne, che hanno visto coinvolti esponenti di rilievo e hanno innescato un acceso confronto sulle responsabilità e sull’impatto politico degli eventi. Al centro delle critiche, l’attuale situazione del centrodestra, considerato penalizzato dagli arresti che hanno alterato la percezione pubblica della città.

Gli europarlamentari Michele Picaro e Francesco Ventola esprimono preoccupazioni legate alla possibile incostituzionalità del bilancio regionale, qualora venisse approvato dal Consiglio oltre la scadenza prevista dalla normativa vigente. La questione amministrativa viene affrontata con fermezza dall’assessore al Bilancio, Fabiano Amati, che accusa il centrodestra di distrarre l’attenzione dal vero nodo politico, ovvero la mancanza di un candidato presidente e di puntare invece a sabotare la regolarità degli atti.

Fabiano Amati motiva la legittimità del bilancio sottolineando il parere positivo espresso dal collegio dei revisori dei conti, che ha certificato come i criteri finanziari siano rispettati, con equilibri garantiti, conti coerenti e spese per il personale all’interno dei limiti di legge.

Per Amati, è fondamentale «affidare alla prossima amministrazione la responsabilità di non iniziare il nuovo mandato con pesanti difficoltà contabili». Utilizza un paragone efficace: «È come nelle famiglie, dove non sono considerati buoni genitori quelli che, in attesa di un figlio, rischiano di mandare i conti in rovina».

Nel frattempo, il governatore Michele Emiliano, intervenuto alla trasmissione Tagadà su La7, si lascia andare a qualche frecciatina rivolta al suo potenziale successore e collega di partito. «In Puglia abbiamo un vantaggio di 40 punti nei sondaggi e ciò tiene anche grazie alla personalità di Antonio Decaro. Ma, dati alla mano, con lui abbiamo 6-7 punti in più; senza di lui avremmo vinto con un margine di 32-35 punti», afferma Emiliano.

Michele Emiliano ha risposto anche alla domanda riguardante le voci che vorrebbero Decaro candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, al posto di Elly Schlein. Il governatore è categorico:

«Sarebbe un grave tradimento. Tuttavia, Antonio mi ha garantito che il suo obiettivo è quello di ricoprire il ruolo di presidente della Regione per dieci anni, altrimenti non si presenterebbe alle elezioni.»

Emiliano si dichiara pronto a continuare a servire Puglia e Italia, anche se escluso dalle liste elettorali per decisione del suo stesso partito e di Decaro. Conclude affermando di aver superato il momento più critico e di ora avere un atteggiamento più morbido, affettuoso e comprensivo.

Da parte sua, Antonio Decaro si mostra sicuro del sostegno di Emiliano, come è sempre avvenuto in passato. Di recente, ha inaugurato sei nuovi comitati elettorali, coprendo tutte le province della regione.

Commentando l’assenza di un valido competitor nel centrodestra, Decaro ha dichiarato: «Non è un fattore che mi influenza. Preferisco concentrarmi sul mio programma e raccontarlo ai cittadini, puntando a prendermi cura di tutta la Puglia, che comprende grandi centri urbani ma anche piccoli comuni.»

Implicazioni Politiche e Prospettive Regionali

Il confronto tra le frange del Partito Democratico in Puglia evidenzia tensioni di fondo e strategie di potere che influenzano la definizione dei candidati e la coesione interna. La questione del bilancio regionale, inoltre, rappresenta un punto cruciale che potrebbe condizionare l’avvio della nuova legislatura regionale.

Il dialogo tra le diverse anime politiche e il rispetto delle scadenze amministrative sono elementi fondamentali per garantire stabilità e fiducia nei cittadini, particolarmente in un contesto regionale così rilevante come quello pugliese.

Infine, la figura di Michele Emiliano continua a rappresentare un punto di riferimento per molti elettori, sotto la lente d’ingrandimento non solo per il suo ruolo istituzionale passato e presente, ma anche per le scelte future che potrebbero incidere sull’assetto politico in Puglia e in ambito nazionale.