Nelle Marche i seggi saranno aperti domenica 28 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15 per l’elezione del presidente e del consiglio regionale. L’elezione del governatore avviene con voto diretto e senza ballottaggio: sarà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti in un unico turno.

Saranno sei i candidati in corsa. Il centrodestra sostiene il governatore uscente, il meloniano Francesco Acquaroli, mentre la coalizione di centrosinistra, ampia e articolata, candida l’europarlamentare del Partito Democratico e ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Oltre a questi due protagonisti, si contendono il voto altri quattro aspiranti governatori.

Per quanto riguarda le modalità di voto, non è consentito il voto disgiunto, ovvero non si può scegliere una lista e un candidato presidente slegati tra loro. Si possono esprimere fino a due preferenze per il consiglio regionale, ma qualora si indichino due nomi, questi devono essere di sesso differente; in caso contrario, la seconda preferenza sarà considerata nulla.

Le modalità di voto in Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta la tornata elettorale si svolgerà in un’unica giornata, domenica 28 settembre, dalle 7 alle 23. In questa regione autonoma i cittadini non scelgono direttamente il presidente della giunta regionale, ma eleggono i membri del consiglio regionale. Successivamente, sarà il consiglio stesso, una volta insediato, a nominare il presidente della regione.