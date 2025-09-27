Un regista fuori dal sistema, raccontato senza filtri. È questa la promessa de La regia oscura, volume firmato da Davide Pulici e pubblicato da Nocturno Libri nel 2025. Non una semplice biografia, ma un esperimento narrativo che assomiglia a una sceneggiatura in potenza: tagli, flashback, montaggi. Una regia sulla regia.

Roger A. Fratter, irriducibile

Figura controversa e difficilmente incasellabile, Fratter è presentato come un autore che non appartiene a nessuna categoria: né serie A né B, né cinema indipendente né underground. Pulici non si limita a descriverlo, ma lo mette in scena, costruendo un dialogo serrato con lui. «Questo libro in qualche modo è anche un film, la sua pre-sceneggiatura», scrive Pulici, chiarendo fin dall’inizio l’impostazione del lavoro.

Una sfida nel buio

Il titolo non è casuale: La regia oscura tenta di fare luce nel buio, indagando non solo i film del regista ma anche i retroscena di una carriera che oscilla tra ambizioni realizzate e progetti incompiuti. Filosofie personali, segreti, misteri e ossessioni creative emergono pagina dopo pagina. «Era una sfida a tentare di gettare luce nel buio», aggiunge l’autore, sottolineando la volontà di rompere le etichette e restituire la complessità del personaggio.

Davide Pulici, lo studioso del cinema di genere

Davide Pulici è critico cinematografico e saggista italiano, da tempo impegnato nel panorama del cinema di genere. Nel 1994, insieme a Manlio Gomarasca, fonda la rivista Nocturno cinema, con l’obiettivo di trattare il cinema di genere italiano con lo stesso rigore riservato al cinema d’autore. Ha al suo attivo diversi saggi e monografie, spesso edite come supplementi della rivista Nocturno, e collaborazioni con altri autori su temi cinematografici. Ha firmato monografie su registi e attori dimenticati, portando alla luce carriere spesso ignorate dalla critica ufficiale. La sua opera si muove tra storiografia, giornalismo e militanza culturale: Pulici ha analizzato un’idea di cinema popolare come specchio della società italiana, capace di intercettare ossessioni collettive e mutamenti culturali.