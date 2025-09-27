Hu Wang, responsabile del design del modello Deepal S07 di Changan, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ricevuto durante il Salone dell’Auto di Torino, dove l’azienda cinese si è aggiudicata due premi nella prima edizione del Torino Automotive Design Award. Il Deepal S07 ha conquistato il premio per il “Best Exterior Design”, mentre il modello Deepal S05 ha ottenuto il riconoscimento per la “Best Human-Centric Intelligent Integration”.

Questi premi sono stati assegnati a Torino, una città con cui Changan vanta un forte legame sin dal 2003, anno in cui è stato inaugurato il Changan Design Center Europe, situato a Rivoli, nel torinese. Proprio in questo centro sono stati concepiti entrambi i modelli premiati. Wang ha sottolineato che “questo centro rappresenta la spina dorsale della forza creativa globale di Changan”.

Ha aggiunto inoltre: “Il design italiano è rinomato a livello mondiale ed è sempre stato fonte di ispirazione per il nostro team. Il nostro compito qui consiste nel coniugare sapientemente il design italiano con le innovazioni provenienti dalla Cina”.

Wang ha spiegato che la filosofia alla base del design delle vetture Changan Deepal si basa su un concetto denominato “Symbiotic Aesthetics”, che mira a creare, attraverso la forza del design, una perfetta integrazione armoniosa tra gli utenti, la natura e la tecnologia.