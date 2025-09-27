L’imposta di soggiorno nel Comune di Bolzano subirà un aumento significativo, che desta reazioni contrastanti in consiglio comunale. Le opposizioni criticano un incremento indiscriminato, che secondo loro favorisce esclusivamente i grandi alberghi e l’Azienda di Soggiorno a discapito dei residenti. Dall’altra parte, il sindaco Claudio Corrarati difende la misura, sottolineando l’esigenza di un adeguamento alle tariffe delle città limitrofe e di un indirizzo chiaro verso un turismo qualificato e di qualità.

Martedì 23 settembre il consiglio avrebbe dovuto soltanto ratificare la proposta di aumento progressivo dell’imposta, approvata in giunta, ma in aula è emersa una nuova proposta avanzata dalla Volkspartei (Svp), che prevedeva un incremento omogeneo per tutte le tipologie di alloggi. L’intera maggioranza ha scelto di sostenere questa posizione, conformandosi alla proposta della Stella Alpina.

Il capogruppo del Team K, Matthias Cologna, ha duramente criticato l’inaspettato cambiamento:

«È inaccettabile che, dopo un accordo unanime in capigruppo, la Svp ribalti la situazione in aula, sconfessando persino il sindaco. Questo penalizza soprattutto le strutture più piccole, mentre gli hotel di lusso beneficiano di un aumento proporzionalmente inferiore. Non si tratta di colpire Airbnb come sostengono: si sta solo creando ulteriore iniquità».

Anche il Partito Democratico ha alzato la voce attraverso Stefano Fattor, che ha accusato la maggioranza di una posizione «supina alla Volkspartei».

L’aumento dal gennaio 2026

Attualmente, la tassa di soggiorno è fissata a 3 euro per gli hotel a 4-5 stelle, 2,5 euro per le strutture a tre e tre stelle superior, e 2 euro per le altre tipologie di alloggio. La proposta originale, approvata in giunta e condivisa dai capigruppo, prevedeva un aumento graduale e proporzionale del 40%, rispettando il principio di equità fiscale.

Tuttavia, sotto la pressione della Volkspartei, la maggioranza ha deciso di adottare un incremento uniforme di 0,90 euro per tutte le categorie di esercizi turistici. Il sindaco Claudio Corrarati ha tentato di ridimensionare le tensioni interne, dichiarando:

Claudio Corrarati ha affermato:

«Non ci sono polemiche nella maggioranza: la proposta iniziale è stata discussa e modificata per adottare una soluzione condivisa. La maggioranza è compatta.»

L’incremento della tassa di soggiorno sarà applicato a partire dal primo gennaio 2026. Corrarati ha spiegato che «la delibera non rappresenta una penalizzazione, ma fornisce una linea chiara privilegiando un tipo di accoglienza orientata alle strutture ricettive piuttosto che ai bed & breakfast.» Ha quindi aggiunto che l’aumento è motivato da un adeguamento rispetto ad altri comuni limitrofi, che applicano una tassa di soggiorno più elevata.

Il rifiuto dell’emendamento sul trasferimento dei fondi

Il gruppo Team K aveva proposto un emendamento volto a ridurre la quota trasferita all’Azienda di Soggiorno, equivalente all’ammontare dell’aumento della tassa, destinando così queste risorse direttamente ai cittadini per finanziare servizi pubblici e contrastare l’overtourism. Tuttavia, questa proposta è stata respinta.

Corrarati ha aggiunto:

«Stiamo programmando un’audizione nelle prossime sedute di consiliatura, che offrirà un’occasione per un confronto equilibrato sul tema del turismo nella nostra città. È importante sottolineare che gli stanziamenti all’Azienda di Soggiorno sono regolati da specifiche normative. Il Comune ha osservato una disparità nella ripartizione dei fondi, tuttavia queste risorse non possono essere reindirizzate alla creazione di servizi. È fondamentale invece che l’Azienda di Soggiorno si impegni a organizzare e gestire al meglio i flussi turistici.»