Antares Vision Group, azienda leader nella tracciabilità, sta espandendo la sua presenza in Africa occidentale. Il 19 settembre scorso, il Ministero della Salute Pubblica della Guinea-Bissau ha firmato il decreto attuativo che istituisce un Sistema nazionale di tracciabilità farmaceutica. Si tratta di uno dei programmi più ambiziosi della regione, che punta a garantire la sicurezza dei medicinali e la trasparenza della filiera, trasformando il Paese in un punto di riferimento per la sanità digitale.

Una partnership strategica per la sanità digitale

L’accordo, siglato nel febbraio 2025, si basa sull’implementazione di un sistema di tracciabilità che si estenderà anche al settore dei dispositivi medici. Un elemento chiave del progetto è la creazione del Catalogo Nazionale dei Farmaci, una piattaforma governativa gestita da ARFAME (Autorità di regolamentazione farmaceutica), che fungerà da archivio ufficiale per tutti i dati sui medicinali del Paese. Questa iniziativa non solo migliorerà la sicurezza dei pazienti ma rafforzerà anche le capacità produttive locali, supportate da soluzioni Serialization-as-a-Service (SaaS).

Ricavi in arrivo e obiettivi futuri

La partnership tra Antares Vision e la Guinea-Bissau non è solo strategica ma anche economicamente rilevante. Il mandato, entrato in vigore, genererà i primi ricavi per il gruppo già nell’ultima parte del 2025. Un altro passo cruciale sarà il lancio, a inizio ottobre 2025, della piattaforma digitale AVGroupHub, che permetterà a tutti gli operatori del settore farmaceutico di registrarsi, in vista dell’entrata in vigore della normativa a marzo 2026. L’obiettivo a lungo termine è di ridurre significativamente il traffico illecito di medicinali e i mercati paralleli.

Le dichiarazioni dei dirigenti

«Siamo orgogliosi di contribuire a questa tappa fondamentale e di annunciare la prossima fase di cooperazione con il Ministero della Salute Pubblica. La sicurezza e la trasparenza farmaceutica sono le basi di un sistema sanitario moderno. Con il Catalogo Nazionale dei Farmaci e il ruolo di supervisione di ARFAME (Autoridade Reguladora de Farmácia, Laboratório e Medicamentos), la Guinea-Bissau sta creando un sistema che garantisce conformità, protegge i pazienti e assicura un accesso sostenibile ai medicinali», ha dichiarato Gianluca Mazzantini, nella foto, CEO di Antares Vision Group.

«Questa partnership dimostra come l’innovazione e la cooperazione possano trasformare la sanità. Con l’espansione nella fornitura di hardware, nella tracciatura di dispositivi medici e nei servizi digitali, stiamo aiutando la Guinea-Bissau a diventare un punto di riferimento per la regione. È importante sottolineare che, con il mandato entrato in vigore, il programma genererà i primi ricavi nell’ultima parte del 2025, evidenziando sia il suo impatto immediato sia la sua sostenibilità a lungo termine», ha aggiunto Sebastian Neuwirth, Responsabile Government Solutions di Antares Vision Group.