Il primo Financial Health Forum, un evento dedicato alla salute finanziaria, si terrà a Roma il 30 settembre 2025. Organizzato da GLT Foundation ETS, Deloitte e PQE Group, il forum si focalizzerà sul legame tra benessere economico, prevenzione dell’abuso finanziario e welfare aziendale inclusivo, con un’attenzione particolare alla promozione della salute femminile.

Salute finanziaria e welfare aziendale: un connubio per la crescita

Ispirato dalle linee guida del Financial Health Working Group delle Nazioni Unite, l’evento si propone come il primo in Italia interamente dedicato al tema. Durante l’incontro, che si svolgerà nell’Auditorium Deloitte, verranno presentati strumenti pratici, best practice e politiche innovative per supportare il benessere economico di individui e aziende. Sarà inoltre presentata la ricerca “Financial Health 2026 per un ranking sulla salute Finanziaria”, che analizzerà il ruolo di FinTech e FemTech nel migliorare il welfare aziendale e mitigare le ripercussioni dello stress finanziario e della violenza economica.

Il programma e gli interventi

Il Financial Health Forum vedrà la partecipazione di numerosi relatori di spicco del mondo istituzionale e imprenditoriale. Interverranno, tra gli altri, Claudia Segre, presidente GLT Foundation; Monica Lucarelli, nella foto, assessore alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale; e Silvana Perfetti, Chair Deloitte Central Mediterranean. Sarà inoltre presente Anastasiya Markvarde, che presenterà in anteprima la mappa europea FemTech aggiornata, e Antonello Scialdone, dirigente Ricerca INAPP. La tavola rotonda sarà moderata da Elisa Costantini di Deloitte e vedrà la partecipazione di esponenti di spicco del settore farmaceutico e sanitario, tra cui dirigenti di Johnson & Johnson, Jazz Pharmaceuticals, Merck, UCB Pharma e MSD Italia.