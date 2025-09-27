Tutto è pronto per la quarta edizione del Concorso d’eleganza Festival Car, che domenica 28 settembre trasformerà il borgo di Revigliasco Torinese in un vero e proprio museo a cielo aperto dedicato alla passione per le automobili d’epoca.

Inserito nel calendario dei Premiere Event della Fiva, il Concorso d’eleganza Festival Car 2025 vedrà la partecipazione di 80 vetture storiche, tra cui oltre 20 preziose rarità del marchio Lancia, che rappresenteranno il gruppo più numeroso in esposizione.

Tra le auto di spicco, si distingue la Lancia Flaminia Loraymo del 1960, esemplare unico al mondo appartenente alla collezione di Stellantis Heritage, protagonista della locandina ufficiale dell’evento. Quest’ultima è stata realizzata in collaborazione con IED Torino e selezionata tramite un concorso dedicato.

Accanto a questa storica vettura sarà esposta anche la nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF, simbolo di un’inedita era sportiva per il celebre marchio torinese.

Il Concorso d’eleganza rappresenta così un momento esclusivo in cui tradizione e innovazione si incontrano, offrendo agli appassionati e al pubblico un’occasione unica per ammirare autentici gioielli dell’automobilismo storico e contemporaneo in un’atmosfera raffinata e suggestiva.