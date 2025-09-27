A.B.P. Nocivelli S.p.A., leader nel settore delle strutture sanitarie e ospedaliere, ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2025 con risultati positivi e una crescita a doppia cifra. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un bilancio che evidenzia la solidità e la dinamica di crescita dell’azienda, con indicatori chiave in netto miglioramento. Il Valore della Produzione ha raggiunto 85,2 milioni di euro, segnando un aumento dell’11,3% rispetto all’anno precedente.

Crescita a doppia cifra e portafoglio ordini da record

I principali risultati economico-finanziari confermano il trend positivo. L’EBITDA si attesta a 16,8 milioni di euro, in crescita del 9,7%, con un EBITDA Margin del 19,7%. L’Utile Netto ammonta a 11,5 milioni di euro, segnando un incremento del 7,5%. A trainare i risultati è stata la capacità dell’azienda di aggiudicarsi importanti commesse, portando il portafoglio ordini (backlog) a un livello record di 1,9 miliardi di euro. Di questi, 1,5 miliardi sono già contrattualizzati, mentre i restanti 400 milioni derivano dal “jumbo project” del nuovo polo ospedaliero di Novara, la cui firma è attesa nei prossimi mesi.

Le dichiarazioni dei vertici

Bruno Nocivelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha commentato: “Continuiamo a crescere in modo sostenibile, creando valore non solo per i nostri azionisti e i clienti, ma anche per la collettività. Siamo orgogliosi di essere un partner affidabile per le Pubbliche Amministrazioni e per società partecipate dallo Stato. Investiamo nella crescita interna e nelle persone, convinti che competenza ed esperienza siano i principali driver dei risultati ottenuti. Le commesse aggiudicate confermano la nostra capacità e il nostro impegno nell’ammodernamento del parco immobiliare nazionale, generando benefici concreti per l’intero Paese”.

Nicola Turra, nella foto, Amministratore Delegato, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti dei risultati dell’esercizio, che confermano la solidità e la dinamica di crescita della Società. Gli indicatori chiave hanno registrato una crescita a doppia cifra, frutto di una strategia chiara e della capacità di aggiudicarci commesse di rilievo. In particolare, i ‘jumbo project’ per la sanità piemontese hanno portato il nostro portafoglio ordini a un livello record di 1,9 miliardi di euro, garantendo una solida marginalità e una consistente generazione di cassa. Il mercato è in un momento estremamente favorevole: si stanno prospettando nuove opportunità che la Società sta cercando di cogliere partecipando a numerose gare, anche di grandi dimensioni. Guardiamo ai prossimi esercizi con rinnovata fiducia”.