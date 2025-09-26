Dopo aver riguadagnato la redditività in soli quattro mesi e aver avviato un piano di investimenti da 12 milioni di euro, Vismara 1898 prosegue la sua rinascita sotto l’ala del Gruppo Pini. La storica azienda di salumi sta completando il suo percorso di rilancio con un profondo rinnovamento dell’immagine, che sarà presentato ufficialmente alla fiera internazionale Anuga 2025 a Colonia.

Il nuovo volto di Vismara

Il restyling del logo è il fulcro di questa operazione. Pur mantenendo i colori tradizionali (rosso, bianco, verde e oro), il nuovo segno grafico è più leggero e moderno. Un elemento chiave è la valorizzazione del “1898”, che celebra le radici storiche dell’azienda e il riconoscimento come “Marchio storico di interesse nazionale”. Inoltre, una “V” stilizzata compare nella parte superiore del logo, fungendo da iniziale del nome e trasformandosi in un’iconica spunta verde, simbolo di garanzia e qualità.

Anche la mortadella Vismarissima, prodotto icona dell’azienda, avrà un nuovo packaging. Il design tornerà a omaggiare il passato, raffigurando un salumiere nell’atto di affettare il prodotto, richiamando i celebri spot pubblicitari. Il nuovo logo Vismara sarà ben visibile sul grembiule, accompagnato dal celebre slogan “Ho una fame che vedo Vismara!”.

Le ragioni del rilancio

L’amministratore delegato Daniela Filipaz ha sottolineato l’importanza del percorso intrapreso. “Il ritorno all’utile rappresenta un traguardo fondamentale per Vismara 1898, reso possibile grazie all’integrazione all’interno del Gruppo Pini e alla visione industriale del Presidente, Roberto Pini. I suoi valori familiari di una multinazionale radicata nel territorio hanno permesso di costruire un progetto credibile e sostenibile in un’ottica di sviluppo di lungo termine”.

La nuova immagine è la diretta conseguenza dei risultati positivi ottenuti. “Il percorso di rilancio avviato nei mesi scorsi ha già portato i primi risultati, con un ritorno all’utile che si conferma anche nel primo semestre 2025”, ha aggiunto Daniela Filipaz. “Il nuovo logo rappresenta il naturale proseguimento di questa fase, un simbolo di rinnovamento e cambiamento, che valorizza al contempo la nostra lunga storia, il know-how e il legame con la tradizione. Con questa nuova immagine vogliamo trasmettere al mercato ciò che siamo, cioè un’azienda solida, in crescita e proiettata verso il futuro”.