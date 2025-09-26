Mentre la Corte dei Conti della Campania prosegue nelle indagini relative a possibili danni erariali connessi al funzionamento delle Municipalità, concentrandosi in particolare sulle frequenti riunioni delle commissioni e i conseguenti gettoni di presenza, nonché sulle improvvise assunzioni e promozioni di alcuni eletti che hanno comportato rilevanti rimborsi ai datori di lavoro da parte del Comune, la giunta comunale ha adottato all’unanimità una delibera volta a ridurre i costi dei dieci organi municipali.

Questa iniziativa, come riportato da una nota ufficiale diffusa da Palazzo San Giacomo, si inserisce nell’ambito del Documento Unico di Programmazione (Dup) 2024/2026, approvato nel luglio 2024. Sebbene la proposta sarà sottoposta al voto del consiglio comunale, è evidente che l’urgenza di affrontare le criticità emerse nell’inchiesta condotta dal pubblico ministero Ferruccio Capalbo abbia accelerato la sua definizione. Nelle scorse settimane, infatti, l’accertamento ha comportato anche diversi interventi della Guardia di Finanza all’interno delle varie Municipalità cittadine.

Le Fiamme Gialle hanno acquisito numerosi documenti, tra cui registri delle presenze e verbali, oltre ad aver ascoltato alcuni rappresentanti delle commissioni. La proposta della giunta prevede modifiche sostanziali allo Statuto comunale e ai regolamenti che disciplinano le Municipalità, con particolare attenzione alla composizione e al trattamento economico degli organi municipali.

Una delle variazioni principali consiste nella riduzione del numero di consiglieri municipali, che scenderanno da 30 a 24 membri. Parallelamente, è prevista una revisione delle indennità: l’indennità per il presidente di una Municipalità sarà dimezzata rispetto a quella riconosciuta agli assessori comunali.

Contesto e impatto istituzionale

Questi interventi rappresentano un tentativo concreto da parte dell’amministrazione comunale di razionalizzare la spesa pubblica e migliorare la governance degli enti municipali, particolarmente sotto scrutinio a causa delle recenti inchieste. Le Municipalità, introdotte per avvicinare i cittadini ai processi decisionali locali, si trovano ora a dover dimostrare anche un’efficienza economica che rassicuri sia gli elettori sia gli organi di controllo.

La revisione dello Statuto e dei regolamenti coinvolge anche aspetti fondamentali per la trasparenza e la responsabilità dei rappresentanti eletti, elementi indispensabili per ricostruire la fiducia nei confronti delle istituzioni locali e garantire una gestione corretta delle risorse pubbliche.

L’inchiesta della Corte dei Conti e le sue implicazioni

Le verifiche della Corte dei Conti mirano a far luce su possibili sprechi e irregolarità nella gestione degli strumenti di partecipazione politica territoriale. Le indagini hanno sollevato dubbi in particolare sul regime dei gettoni di presenza per commissioni spesso convocate con grande frequenza, e sull’uso di risorse comunali in relazione a forme di impiego non sempre chiare o giustificate.

I recenti accertamenti e le perquisizioni svolte dalla Guardia di Finanza evidenziano la volontà di contrastare comportamenti non conformi e di promuovere una riorganizzazione degli organi municipali che sia più parsimoniosa e trasparente.

La riduzione del numero dei consiglieri e la revisione delle indennità mirano a contenere i costi, ma hanno anche un valore simbolico nel riaffermare la necessità di un’amministrazione locale che funzioni con sobrietà e nel rispetto della legge.

Gli assessori municipali, incluso il vicepresidente, riceveranno un’indennità corrispondente al 50% di quella spettante al presidente della Municipalità, come comunicato da Palazzo San Giacomo.

È prevista inoltre una riduzione significativa dei gettoni di presenza: i consiglieri municipali percepiranno un compenso pari al 50% di quello destinato ai consiglieri comunali, con un tetto massimo di 20 gettoni mensili.

Questa misura nasce dalla necessità di limitare le convocazioni frequenti e talvolta non giustificate delle commissioni, che spesso si riuniscono su ordini del giorno considerati poco rilevanti.

Un’altra novità riguarda la composizione delle giunte municipali: queste saranno formate da un presidente e due assessori, assicurando la rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi.

Le modifiche non avranno effetto immediato ma saranno applicate a partire dal primo rinnovo degli organi comunali e municipali, programmato per il 2027.