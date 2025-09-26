Il gigante del caffè Starbucks si prepara a una drastica ristrutturazione. La catena, nota anche in Italia per la sua imponente torrefazione a Milano, ha annunciato la chiusura di decine di punti vendita e il taglio di 900 posti di lavoro in un tentativo di risollevare le proprie sorti economiche.

Il piano di Brian Niccol per il rilancio

A comunicare i dettagli del piano è stato l’amministratore delegato Brian Niccol in una lettera ai dipendenti. L’ex CEO di Chipotle, arrivato alla guida di Starbucks per invertire il trend negativo, ha spiegato che le chiusure riguarderanno i locali che “non riusciranno a garantire un ambiente «caldo e accogliente» o a rispettare gli obiettivi economici prefissati”. La ristrutturazione si concentrerà su oltre 100 sedi in Nord America e alcuni negozi nel Regno Unito, con un impatto complessivo di circa 900 licenziamenti in ruoli non direttamente legati alla vendita al dettaglio. Questo si aggiunge ai 1.100 esuberi già annunciati a inizio anno.

Niccol ha cercato di ridimensionare l’impatto delle chiusure, sottolineando che “ogni anno aprono e chiudono diverse caffetterie”, pur riconoscendo che questa ondata di tagli si inserisce in un contesto difficile, caratterizzato da un calo delle vendite. Il piano di ristrutturazione, che si stima costerà intorno a un miliardo di dollari, punta a concentrare risorse e investimenti per rendere i locali attivi più accoglienti e attraenti per la clientela.