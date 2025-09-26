Lo spreco alimentare in Italia è in calo nel 2025, ma la lotta è ancora lunga, specialmente a causa delle differenze tra le regioni e di abitudini difficili da sradicare. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Osservatorio Waste Watcher International di Andrea Segrè, presentato presso lo Spazio Europa di Roma. L’evento ha visto la partecipazione di Maria Chiara Gadda, promotrice della legge 166 del 2016, e ha messo in luce il ruolo cruciale di tutti gli attori della filiera.

Il ruolo cruciale dell’agricoltura

Luca Brondelli di Brondello, membro della giunta di Confagricoltura, ha offerto il punto di vista del settore primario durante la tavola rotonda. L’agricoltura, ha sottolineato, subisce perdite dirette quando il cibo viene sprecato, e per questo è fondamentale che ogni anello della catena – dal produttore al consumatore – faccia la propria parte.

“Per l’agricoltura, spreco alimentare vuol dire perdita del lavoro delle imprese e di risorse, non solo naturali ma anche economiche. L’intera filiera del cibo è chiamata a fare la propria parte. Settore primario, logistica, trasformazione, Gdo e terzo settore devono condividere strategie”, ha dichiarato Brondelli.

L’agricoltura può contribuire concretamente programmando le semine e investendo in filiere integrate. Queste permettono di recuperare gli scarti e destinarli alla produzione di energia o mangimi. Brondelli ha anche evidenziato l’importanza delle nuove tecnologie e della formazione dei lavoratori agricoli, in particolare durante la fase di raccolta.

“Il settore agricolo può fare la propria parte programmando le semine e puntando su filiere integrate, che prevedano il recupero degli scarti domestici per destinarli alla produzione di energia e mangimi. Nei limiti che ci impongono il clima e la natura. Importante è anche il contributo delle nuove tecnologie e della formazione dei lavoratori, soprattutto nelle operazioni di raccolta nei campi”, ha proseguito.

Sensibilizzare per ridurre gli sprechi

La vera svolta, secondo Brondelli, avviene a livello culturale. I cittadini sono i veri protagonisti nella lotta allo spreco, e l’agricoltura ha il compito di educarli al valore del cibo. Confagricoltura è attiva su questo fronte a livello nazionale, grazie al coordinamento AGRINSIEME e alla collaborazione con realtà come Banco Alimentare.

“Il nostro mondo può fare tanto anche contribuendo alla creazione di una cultura del cibo. Aspetto fondamentale, dato che i cittadini sono i veri protagonisti quando si parla di sprechi alimentari. Confagricoltura lavora a questo da tempo a livello nazionale con il coordinamento AGRINSIEME e con realtà del terzo settore, come @Banco Alimentare”.

L’impegno si estende anche a livello locale, con iniziative nelle scuole per mostrare agli studenti l’origine degli alimenti. “Cultura del cibo si fa anche a livello locale con le scuole, portando gli studenti nelle aziende per mostrare come gli alimenti nascono e quindi quale sia il loro vero valore. Come da 34 anni facciamo in provincia di Alessandria”, ha concluso Brondelli.