Sogin, l’azienda pubblica italiana responsabile della dismissione degli impianti nucleari nazionali e della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività industriali, ha concluso il ciclo di consulenze tecniche per Javys, la società statale slovacca impegnata nello smantellamento della centrale nucleare V1 di Bohunice. La collaborazione, iniziata nel 2015, ha fornito supporto per oltre dieci anni in ambito ingegneristico, monitoraggio del processo di decommissioning e assistenza nella preparazione della documentazione necessaria per le operazioni di smantellamento e decontaminazione dell’impianto, i cui lavori sono stati affidati a diversi appalti nel tempo.

Il progetto di disattivazione della centrale V1 di Bohunice, un impianto di progettazione sovietica fermo dal 2006, è finanziato tramite il Fondo Internazionale di Sostegno per la Disattivazione della Centrale nucleare di Bohunice (BIDSF), gestito dalla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Questa collaborazione rappresenta un esempio significativo di cooperazione internazionale nel settore del decommissioning nucleare, in cui competenze tecniche e normative vengono condivise tra Stati per garantire il corretto e sicuro smantellamento delle vecchie infrastrutture nucleari.

La partnership ha inoltre contribuito a rafforzare la capacità di Javys nel gestire efficacemente i processi complessi legati alla dismissione, migliorando le procedure di cantiere e l’adozione delle migliori pratiche in ambito ambientale e di sicurezza.

Il ruolo della EBRD, attraverso la sua gestione del fondo BIDSF, è cruciale nel garantire risorse finanziarie stabili e un adeguato controllo degli standard tecnici ed economici, assicurando così il progresso regolare e responsabile del progetto di dismissione della centrale V1.

Questa esperienza sottolinea l’importanza di una governance coordinata e competenze condivise a livello europeo e internazionale per affrontare le sfide legate alla fine vita degli impianti nucleari, con particolare attenzione alla sicurezza, all’ambiente e alla tutela delle comunità locali coinvolte.