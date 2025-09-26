Il Ministero della Salute si prepara a un potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, con l’intenzione di destinare nuove risorse alla manovra finanziaria per l’anno a venire. A confermarlo è il Ministro Orazio Schillaci, nella foto, che ha delineato le priorità del governo per il settore.

Stipendi e assunzioni: le priorità

Le dichiarazioni del Ministro, rilasciate durante il programma radiofonico Zapping, puntano l’attenzione su investimenti in nuove assunzioni e aumento degli stipendi per il personale sanitario. “Il lavoro sulla manovra è ancora in corso, confido che ci saranno risorse aggiuntive, oltre a quelle già previste per lo scorso anno, che ammontano a 4 mld per il 2026,” ha affermato Schillaci. L’obiettivo è chiaro: “Investiremo su nuove assunzioni, in stipendi più alti per il personale sanitario, questo anche in continuità con alcune misure che precedentemente abbiamo adottato in questi anni di governo. Pensiamo alle misure di defiscalizzazione o di poter aumentare alcune indennità di specificità per il personale sanitario.”

Il Ministro ha poi evidenziato la carenza di infermieri come un’emergenza da affrontare con priorità. “Poi abbiamo una esigenza chiara: la carenza di infermieri, credo che daremo priorità all’assunzione di nuovi infermieri.”

Pnrr e salute mentale

Schillaci ha anche menzionato i fondi del Pnrr, sottolineando l’importanza di rivedere i modelli organizzativi per un’efficace gestione delle risorse. “Questo è un programma di potenziamento oltre che degli ospedali anche dei territori e ci sono fondi del Pnrr. Ci vogliono risorse, ma soprattutto personale e bisogna rivedere i modelli organizzativi.”

Un’altra area di investimento sarà la salute mentale, definita “un ambito che sta diventando prioritario”. “Dopo 13 anni abbiamo preparato un nuovo piano per la salute mentale e ci saranno delle risorse per attuarlo già in questa manovra finanziaria,” ha concluso il Ministro.