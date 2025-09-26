Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, ha illustrato il progetto di un sistema di permesso di soggiorno a punti durante un’intervista a Mattino Cinque News su Canale 5. Ha spiegato che, così come avviene con la patente a punti, chi riceve la cittadinanza italiana e poi compie comportamenti non conformi potrebbe perdere questi “punti” e essere espulso nel proprio Paese d’origine.

Il vicepremier ha sottolineato l’impegno sia della Lega sia del governo affinché i migranti condannati scontino la pena nei loro Paesi. Ha aggiunto che attualmente il numero di migranti in questa situazione è troppo elevato, riferendosi al caso di un episodio violento commesso da due migranti pregiudicati a Milano lo scorso agosto.

Matteo Salvini ha poi affrontato il tema delle tensioni tra Nato e Ucraina, assicurando: «Nessuno dei nostri figli andrà in guerra».

Matteo Salvini ha detto:

«Non ho elementi che indichino chi voglia realmente la guerra, ma come ministro e cittadino italiano noto che chi insiste per un coinvolgimento militare contro la Russia, che sostiene la creazione di un esercito europeo, l’armamento della Germania o l’insediamento di un comando di guerra a Parigi, adotta un atteggiamento distante dalla diplomazia e dalla pace. È probabile che chi si trova in difficoltà nel suo Paese sfrutti questo clima di odio e tensione per mantenere il proprio potere. Noi no».

Ha inoltre espresso la volontà di riprendere la ricostruzione in Ucraina, coinvolgendo infrastrutture come strade e scuole, e di ristabilire buoni rapporti commerciali, sportivi e culturali con la Russia.

Il tema della Flotilla e l’appello alla moderazione

Sul tema della Flotilla, Salvini ha manifestato la necessità di un abbassamento dei toni anche in ambito politico. Ha evidenziato la preoccupazione riguardo al recente omicidio di Charlie Kirk e spera che non vengano prese azioni militari come l’abbattimento di aerei.

Ha infine auspicato che i giovani impegnati nella navigazione a vela, parte della Flotilla, si fermino e consegnino le provviste raccolte alla Chiesa cattolica, da destinare alla popolazione di Gaza.

