Andrea Tronzano ha dichiarato:

“Il legame con la Cina è essenziale e va coltivato con attenzione. Siamo fiduciosi di poter sviluppare una collaborazione proficua.”

In linea con questo impegno, il consigliere Geng Xiewei del Dipartimento Economico e Commerciale del Consolato Generale di Milano ha sottolineato l’intesa già consolidata fra Cina e Italia nel comparto automobilistico.

Geng Xiewei ha affermato:

“La collaborazione fra Cina e Italia nel settore auto è profonda e continuativa. Assicuriamo un impegno sincero e costante nei confronti del mercato italiano.”

Questa rinnovata sintonia conferma quanto il dialogo e la cooperazione internazionale siano fondamentali per sostenere l’innovazione e la competitività nel settore automobilistico, rafforzando il ruolo di Torino come polo di eccellenza.

Bertrand Bach ha spiegato:

“Lavorare qui, in una città come Torino, è un onore perché qui si sono create le basi del design automobilistico. Eppure c’è ancora molto da imparare dall’innovazione che le aziende cinesi stanno introducendo: collaborare insieme è estremamente prezioso.”

Anche l’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, ha evidenziato come la Cina rappresenti un partner di grande rilievo. Torino mantiene infatti un’importante vocazione come vehicle valley e desidera continuare a svolgere un ruolo protagonista nel settore.

Con diciassette marchi presenti al Salone dell’Auto di Torino, pari a circa un terzo del totale, la Cina si conferma un partner strategico per il settore automotive italiano. Questo ruolo riveste un’importanza rilevante anche sotto il profilo del design, come emerso durante il forum internazionale “Going Glocal”, promosso dal Changan Automobile Design Center. L’evento ha preceduto la consegna del Turin Automotive Design Award, il primo riconoscimento europeo interamente dedicato al design automobilistico cinese in Europa, creato per rafforzare la cooperazione tra i settori automotive di Italia, Europa e Cina.

Il forum ha rappresentato un momento fondamentale di confronto, basato sulla consapevolezza che il futuro dell’automobile, specialmente in Piemonte, sarà sempre più influenzato da un rapporto stretto e da una conoscenza approfondita con i produttori cinesi.

A portare la prospettiva italiana nel campo del design è stato Fabrizio Giugiaro, che ha sottolineato come il tema non si limiti al prezzo inferiore delle auto cinesi, bensì alla loro qualità complessiva.

Fabrizio Giugiaro ha dichiarato:

“Le automobili cinesi sono migliori nello stile, nella tecnologia e nell’approccio progettuale; sono frutto del lavoro di giovani talenti molto dinamici. Collaborare con loro rappresenta un grande stimolo e penso che l’Europa debba attivarsi, sia sotto il profilo del design sia in termini di iniziativa. È fondamentale cogliere questa opportunità.”

Antonio Casu, CEO di Italdesign, ha aggiunto che la collaborazione con il mercato e le aziende cinesi non è mai cessata nel tempo. Ha rimarcato come l’esperienza acquisita grazie all’integrazione di tecnologie e processi di sviluppo provenienti da vari costruttori sia una risorsa preziosa.

Antonio Casu ha affermato:

“Le aziende piemontesi e italiane sono aperte al confronto, siamo qui proprio per confermarlo. Tuttavia, ciò che chiedono è solo la possibilità di continuare a lavorare e a mantenere sul territorio le competenze, i mestieri e il know-how che hanno costituito una parte fondamentale della storia dell’automotive.”

Conferma questa visione anche Bertrand Bach, global brand design director di Changan, che ha ribadito la forte propensione alla collaborazione, esaltando il valore di interagire con realtà come quella torinese, da sempre culla del design automobilistico.

