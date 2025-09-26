Saipem (nella foto, l’a. d. Alessandro Puliti) consolida la sua posizione nel mercato energetico d’oltreoceano con un importante contratto da 500 milioni di dollari. La società ha ricevuto il via libera da ExxonMobil Guyana Limited per l’esecuzione del progetto di sviluppo del giacimento di Hammerhead, situato nel blocco Stabroek al largo delle coste della Guyana. Questo incarico, che rientra nelle attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI), segna un passo significativo per l’azienda italiana.

Via all’operatività: si parte nel 2028

L’autorizzazione a procedere fa seguito a una precedente “Limited Notice To Proceed” (LNTP), comunicata lo scorso 2 aprile 2025. Grazie a tale avviso, Saipem aveva già avviato le prime fasi, inclusa l’ingegneria di dettaglio e l’approvvigionamento dei materiali principali. Con l’ottenimento delle necessarie approvazioni da parte delle autorità governative e dei partner del blocco Stabroek, Saipem può ora avviare l’esecuzione completa del contratto. L’inizio delle operazioni in mare (la campagna offshore) è previsto per il 2028.

Dettagli del progetto e impatto sul territorio

Il lavoro di Saipem si concentrerà a circa 200 km dalla costa, a una profondità di circa 1.000 metri. Le attività principali includono l’installazione di strutture sottomarine, ombelicali, riser e flowlines (componenti cruciali per la produzione e l’esportazione di gas). Per queste operazioni, l’azienda impiegherà mezzi specializzati come la nave Saipem FDS2 e la noleggiata Shen Da. L’intero piano logistico sarà gestito localmente attraverso il cantiere Vreed-en-Hoop Shorebase Inc. (VEHSI), contribuendo a creare nuove opportunità di lavoro e a supportare l’economia locale della Guyana.