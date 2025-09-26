SafeHill, una startup di cybersecurity precedentemente nota come Tacticly, ha annunciato il suo lancio ufficiale e ha chiuso un round di finanziamento pre-seed da $2.6 milioni. La missione dell’azienda, con sede a Chicago, è aiutare le imprese a identificare le potenziali vie di attacco dei cybercriminali prima che possano essere sfruttate.

Un ex-hacker guida la startup

Alla guida di SafeHill ci sono i co-fondatori Mike Pena, Nicholas Gonzalez e Hector Monsegur, noto nel passato come “Sabu”, un ex hacker blackhat. Questa combinazione di esperienza sul campo e tecnologia avanzata permette a SafeHill di ripensare il modo in cui le organizzazioni scoprono e proteggono i loro asset digitali.

Il prodotto di punta dell’azienda, la piattaforma di Threat Exposure Management SafeHill SecureIQ™, combina l’intelligenza artificiale con l’esperienza di hacker etici per fornire un’analisi continua della sicurezza. A differenza dei tradizionali penetration test “punto-in-tempo”, il modello di SafeHill aiuta le aziende ad adattarsi più velocemente e a risolvere le vulnerabilità prima che gli attaccanti possano sfruttarle.

Le dichiarazioni dei fondatori e dei clienti

Il CEO Mike Pena ha dichiarato: “Cyber threats are evolving faster than ever, overwhelming security teams with alerts and noise. Our platform combines AI-driven continuous penetration testing with expert human validation to cut through the noise, focus on real risks, and deliver the impact of a dedicated team of ethical hackers at scale.”

Le capacità principali di SafeHill SecureIQ™ includono il monitoraggio continuo della superficie di attacco esterna, penetration test ibridi che uniscono IA e professionisti, analisi del rischio assistita dall’IA, mappatura della conformità con standard internazionali come PCI-DSS e NIST, e monitoraggio in tempo reale delle minacce per individuare credenziali compromesse.

Tra i primi clienti c’è Bandsintown, il cui CTO Xavier Cany ha affermato: “After working with SafeHill (previously known as Tacticly) on a penetration test, we decided to give their platform a shot and it’s been a game changer. SafeHill’s team is always eager to help us at any time. Their platform not only supports our pentesting but has helped us design our CTEM program. They’ve been great to work with so far.”

Piani per il futuro

I fondi raccolti saranno usati per espandere il team di ingegneri, migliorare le capacità di hacking etico assistito dall’IA e approfondire le partnership con i team di sicurezza aziendali. Inoltre, la società prevede di potenziare il monitoraggio in tempo reale e ampliare le funzionalità di mappatura della conformità di SecureIQ™.