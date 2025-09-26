La Toscana, terza regione a votare in questa tornata elettorale autunnale, vede schierati il presidente uscente Eugenio Giani per la coalizione di centrosinistra, Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, per il centrodestra, e Antonella Bundu per la lista Toscana Rossa.

Le candidature dei principali contendenti non sono state agevoli. Nel centrodestra la scelta del candidato è stata formalizzata solo a cinquantacinque giorni dal voto, mentre nelle regioni di Campania, Veneto e Puglia le decisioni sono ancora in sospeso. Per Eugenio Giani, invece, la candidatura non è stata sostenuta pienamente dalla segreteria del partito, che lo ha spinto a proporre una autocandidatura. Anche l’alleanza con il Movimento 5 Stelle ha incontrato resistenze interne: solo dopo un voto tra gli iscritti, con il 40% contrari, è stato possibile siglare l’intesa con il presidente uscente.

Tra le principali preoccupazioni degli elettori toscani emerge in primo piano la sanità, indicata dal 46% degli intervistati come il tema più urgente. Questo dato, seppur critico, risulta leggermente inferiore rispetto a quello rilevato in regioni come Marche e Calabria. Al secondo posto si posizionano i problemi legati ai trasporti e alle infrastrutture (28%), seguiti dalla sicurezza e dalla lotta alla criminalità (25%) e dalle tematiche del lavoro e dell’occupazione (22%). Altri argomenti, comunque rilevanti, sono menzionati da meno del 20% dei cittadini.

Nonostante le criticità emerse, la soddisfazione verso i governatori uscenti non risente in modo significativo delle problematiche relative alla sanità regionale. Nel caso di Eugenio Giani, il giudizio positivo sul suo operato si attesta attorno al 56%, ricevendo consensi trasversali anche tra chi nutre preoccupazioni.

Secondo un recente sondaggio, il candidato Eugenio Giani appare nettamente favorito rispetto al suo avversario diretto nella corsa elettorale, con un consenso che raggiunge il 54,8%, mentre Alessandro Tomasi si attesta attorno al 41,3%. Il candidato Bundu raccoglie invece il 3,9% delle intenzioni di voto. Questi dati riflettono una distanza significativa che sembra delineare un esito chiaro nella competizione.

La partecipazione prevista al voto si conferma importante: il 51% degli intervistati ha dichiarato con certezza che andrà a votare, mentre un ulteriore 18% ha espresso una probabilità elevata di recarsi alle urne. La stima complessiva suggerisce quindi una partecipazione intorno al 56%. Va tuttavia sottolineato che le previsioni sull’affluenza possono variare in funzione di fattori quali la convinzione degli elettori sul successo del proprio candidato e l’influenza dei media nelle settimane immediatamente precedenti il voto.

Per quanto riguarda il voto di lista, il Partito Democratico è stimato al 31%, con un calo di circa quattro punti rispetto alle elezioni regionali del 2020. La lista “Giani Presidente – Casa Riformista”, che include significative presenze dell’area di Italia Viva, raggiunge l’8%. Ultime stime evidenziano inoltre un 7,9% per AVS e un 7,7% per il Movimento 5 Stelle, che supera il risultato ottenuto nelle precedenti consultazioni quando concorse da solo con un proprio candidato.

Il consolidamento del cosiddetto “campo largo” appare rilevante: storicamente infatti, come confermato da analisi elettorali, gli elettori del Movimento 5 Stelle hanno mostrato difficoltà a votare per candidati esterni al proprio movimento. Complessivamente, le liste collegate a Giani si attestano al 54,6%.

Per la coalizione di centrodestra, sono previste ottime performance per Fratelli d’Italia, stimati al 25%, un risultato quasi dozzinale superiore rispetto alle elezioni regionali precedenti e in linea con le ultime elezioni politiche. In crescita anche Forza Italia, che pare attestarsi al 6,9%, rispetto al 4,3% del 2020. La Lega, invece, registra un netto calo, scendendo al 6,1% rispetto al 21,8% ottenuto nel 2020, un risultato influenzato dall’entusiasmo post-elezioni europee del 2019. In totale, le liste di centrodestra raggiungono il 41,7% circa.

Interpellati sul probabile vincitore, il 46% degli elettori toscani ritiene che Giani otterrà la vittoria, mentre il 13% punta su Tomasi. Interessante notare che il 36% degli elettori di Tomasi pensa che il trionfatore sarà proprio l’avversario. Solo il 2% indica Bundu, mentre il 39% esprime incertezza sul risultato finale.

Il quadro emerso dunque segnala una vittoria annunciata per Eugenio Giani, come anticipato dalle tendenze emerse nelle settimane precedenti. L’interesse principale non riguarda tanto l’esito del voto, quanto piuttosto l’eventuale coesione del fronte progressista, l’effettivo trasferimento di consensi da parte degli elettori pentastellati e le dinamiche interne alla coalizione di centrodestra, la cui composizione potrebbe influenzare futuri equilibri politici regionali.

Contesto e implicazioni politiche

Questa tornata elettorale assume un significato rilevante nel più ampio scenario politico italiano, considerando l’importanza strategica della regione Toscana nel panorama nazionale. L’affermazione di un candidato del centro-sinistra come Giani potrebbe rafforzare le posizioni di questo schieramento, specialmente se accompagnata da una buona performance delle liste ad esso collegate.

D’altro canto, le variazioni all’interno del centrodestra, soprattutto il calo della Lega e la crescita di Fratelli d’Italia, rappresentano indicatori da monitorare attentamente in vista delle future competizioni politiche a livello nazionale. Le alliance e le strategie che emergeranno dopo le elezioni regionali potranno influenzare in modo significativo gli assetti di governo e le politiche locali.

Infine, la possibilità di esprimere un voto disgiunto nelle schede elettorali toscane aggiunge un elemento di complessità nella valutazione finale. Questo meccanismo consente agli elettori di scegliere un candidato di un partito e contemporaneamente votare per una lista di un altro schieramento, un’opzione che potrebbe portare a risultati non omogenei tra voto al candidato e alle liste associate.