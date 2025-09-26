Prosegue senza provocazioni il cammino di Roberto Fico, candidato alla presidenza per l’area progressista, che risponde in differita al governatore uscente Vincenzo De Luca, da tempo noto come il principale critico di questa campagna elettorale. Il tema di cui torna a discutere riguarda la necessità di presentare liste elettorali “pulite”, un argomento particolarmente sensibile, dato che almeno cinque candidati nella lista di De Luca rischierebbero di essere esclusi.

Fico ha spiegato:

«Avere liste trasparenti significa garantire un livello etico elevato, nonché assicurare la presenza di consiglieri regionali che rappresentino davvero la qualità nel consiglio regionale. Liste pulite tutelano non solo i partiti politici e le liste civiche, ma soprattutto gli elettori. Su questo punto c’è consenso unanime e io ho già sollecitato tutta la mia coalizione a iniziare a presentare certificati dei carichi pendenti e casellario giudiziario.»

Queste dichiarazioni sono state rilasciate al termine di un incontro a Morcone, nel Sannio. Fico ha inoltre aggiunto:

«Non si tratta di sostituirsi al lavoro della magistratura, poiché la presunzione di innocenza vale fino a prova contraria, e non c’è alcun intento giustizialista o punitivo. È solamente un segno di responsabilità nei confronti degli elettori. Tutto il resto è un’esagerazione senza fondamento.»

La richiesta dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario è una prassi ormai consolidata nella maggior parte delle formazioni politiche. La vera novità invece è rappresentata dall’istituzione di una commissione o comitato etico, che avrà il compito di valutare non solo la regolarità giudiziaria, ma anche l’“opportunità politica” di alcune candidature, tematica sulla quale si sta ancora lavorando.

Quando è emersa l’indiscrezione che Paolo Mancuso — ex presidente del Partito Democratico e già procuratore capo di Nola — e Federico Cafiero de Raho — parlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex procuratore nazionale antimafia — potessero far parte del comitato etico, sono sorte diverse critiche. Per questo motivo si sta valutando la possibilità di adottare una composizione più “super partes” e meno legata a schieramenti politici, prendendo spunto da modelli istituzionali di altre realtà.

Il tema della commissione guidata da Manfredi rappresenta un nodo delicato che Fico affronterà nella prossima settimana. Questi aspetti sono fondamentali per la definizione della strategia politica in vista delle prossime elezioni regionali.

L’ulteriore critica, ribadita di recente dal governatore, riguarda soprattutto il programma elettorale: «Tra due mesi arriveranno nuovi leader alla guida della Regione — ha dichiarato De Luca — Non è chiaro da quale parte politica proverranno, destra o sinistra. La destra non ha ancora scelto i candidati, sembra una decisione affidata a un’ispirazione divina come quella di Padre Pio. Ho ascoltato alcune dichiarazioni secondo le quali “De Luca è stato convinto”, ma io non sono convinto di nulla.»

Ha poi aggiunto un commento molto netto: «Fino a quando non vedrò un programma concreto da realizzare, per me non esistono candidati.»

Dal canto suo, l’ex presidente della Camera, solito a mantenere la rotta, ha risposto così: «Siamo già in fase di definizione del programma, abbiamo avuto un primo incontro programmatico e avviato i lavori. Prevediamo l’avvio di cinque tavoli tematici, anche se tutti i partiti coinvolti stanno già lavorando ai punti principali del programma, che dovremo solo armonizzare.»

Al tavolo di lavoro siedono anche il braccio destro del governatore De Luca, Fulvio Bonavitacola, e il figlio Piero, segretario designato del Partito Democratico. Il congresso del partito è iniziato ieri e si concluderà domenica.

La sua conclusione appare scontata, considerando la candidatura in solitaria: «Affrontiamo questa fase cruciale con uno spirito unitario, costruttivo e con senso di responsabilità, consapevoli delle sfide che attendono la Regione e del contesto internazionale delicato che stiamo vivendo», ha ribadito De Luca jr..

Rimane aperta la questione delle liste elettorali: Fico vorrebbe limitarle a un massimo di otto per evitare di escludere troppi uscenti. «Ho detto chiaramente che non voglio liste troppo numerose — ha spiegato — quindi ci manterremo su un numero moderato, anche inferiore rispetto alle scorse elezioni.»

Non si registrano polemiche né commenti fuori luogo. Questa sera Fico parteciperà alla Festa di Avs a Salerno, in quella che informalmente viene chiamata “Delucaland”.

Da segnalare intanto la prima mossa nel centrodestra: Gennaro Demetrio Paipais, escluso dalla lista di Manfredi a seguito delle sue critiche all’alleanza De Luca–Fico, ha deciso di aderire a Forza Italia.